«Ложки победы» за миллион сделают главным инструментом болельщика на ЧМ-2018
Художник из Электростали Рустам Нугманов рассказал о разработке национального музыкального инструмента болельщика к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает Znak.com.
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«Рабочее название “ложки победы”. Для простоты и удобства использования для двух деревянных ложек было сделано крепление —
От государства художник получил грант на создание инструмента в размере одного миллиона рублей.
«Во время проведения первенств планеты в разные годы у каждой страны был свой национальный атрибут болельщика: в ЮАР — вувузелы, в США — перчатки, в Корее — надувные палки, в Бразилии — каширола», — добавил Нугманов.
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде,
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