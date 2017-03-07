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7 марта 2017, 16:12 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции тренировочной базы ЧМ-2018 в Самаре

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию на реконструкцию тренировочной базы самарского футбольного клуба «Крылья Советов», которая станет базой для команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс- службу администрации губернатора Самарской области.

«Проектом предусмотрена реконструкция существующего тренировочного поля с целью его использования в качестве базы команд-участниц чемпионата мира, а также для создания спортивной инфраструктуры соответствующей уровню мировых стандартов», — говорится в сообщении.

Проектом предусматривается размещение на территории базы футбольного поля с размерами в разметке 105×68 м, системы освещения футбольного поля, системы дренажа и ливневой канализации футбольного поля, системы автоматического полива футбольного поля, а также трибун на 500 зрительских мест.

Кроме того, ведутся строительно-монтажные работы на трех предматчевых тренировочных площадках. В Самаре две площадки появятся на территории, прилегающей к стадиону «Самара-Арена», третьей площадкой станет второе поле стадиона «Металлург». Площадки будут располагать инфраструктурой для работы СМИ, раздевалками и трибунами для зрителей. На «Металлурге» футбольное поле полностью подготовлено под засев газона, что будет выполнено весной, как только установится необходимая положительная температура.

На площадках у стадиона «Самара-Арена» активно возводятся административно-бытовые здания, которые планируется построить летом 2017 года, тогда же возобновятся работы по устройству футбольных полей. Газон на всех площадках должен быть готов для проведения тренировочных мероприятий к августу текущего года.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России на 12 стадионах. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград и Екатеринбург. Самара примет шесть матчей чемпионата мира, включая игру группового этапа с участием сборной России и четвертьфинал.
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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Семьдесят специалистов- экскурсоводов в Волгоградской области получили свидетельства о прохождении добровольной аттестации. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира 2018 года в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
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