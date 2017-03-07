Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции тренировочной базы ЧМ-2018 в Самаре
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию на реконструкцию тренировочной базы самарского футбольного клуба «Крылья Советов», которая станет базой для
команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс- службу администрации губернатора Самарской области.
«Проектом предусмотрена реконструкция существующего тренировочного поля с целью его использования в качестве базы
Проектом предусматривается размещение на территории базы футбольного поля с размерами в разметке 105×68 м, системы освещения футбольного поля, системы дренажа и ливневой канализации футбольного поля, системы автоматического полива футбольного поля, а также трибун на 500 зрительских мест.
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