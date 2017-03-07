Первый этап аттестации экскурсоводов завершился в Волгоградской области

Документы, а также именные нагрудные знаки гидам вручил председатель областного комитета культуры Виктор Гепфнер. Церемония прошла в музее-панораме «Сталинградская битва».

За время обучающего проекта регионального Агентства развития туризма аттестован 61 экскурсовод и девять гидов- переводчиков. Первая (высшая) категория присвоена 49 экскурсоводам и восьми гидам-переводчикам, вторую категорию получили три человека, остальные участники программы аттестованы без присвоения категории.

В ходе аттестации претендентов проверили на знания о памятных местах, зданиях и сооружениях, мемориалах, природных объектах, экспозициях музеев и современной жизни Волгоградской области. Участники показали свой уровень владения методиками и техниками проведения экскурсий.

Как отметили в пресс-службе правительства, проект регионального Агентства развития туризма нацелен на повышение качества приема туристов.