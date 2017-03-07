Первый этап аттестации экскурсоводов завершился в Волгоградской области
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Семьдесят специалистов- экскурсоводов в Волгоградской области получили свидетельства о прохождении добровольной аттестации. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира 2018 года в России Welcome2018.com со ссылкой на
пресс-службу регионального правительства.
Документы, а также именные нагрудные знаки гидам вручил председатель областного комитета культуры Виктор Гепфнер. Церемония прошла в
За время обучающего проекта регионального Агентства развития туризма аттестован 61 экскурсовод и девять гидов- переводчиков. Первая (высшая) категория присвоена 49 экскурсоводам и восьми
В ходе аттестации претендентов проверили на знания о памятных местах, зданиях и сооружениях, мемориалах, природных объектах, экспозициях музеев и современной жизни Волгоградской области. Участники показали свой уровень владения методиками и техниками проведения экскурсий.
Как отметили в
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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