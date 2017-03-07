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7 марта 2017, 15:33 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Первый этап аттестации экскурсоводов завершился в Волгоградской области

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Семьдесят специалистов- экскурсоводов в Волгоградской области получили свидетельства о прохождении добровольной аттестации. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков чемпионата мира 2018 года в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Документы, а также именные нагрудные знаки гидам вручил председатель областного комитета культуры Виктор Гепфнер. Церемония прошла в музее-панораме «Сталинградская битва».

За время обучающего проекта регионального Агентства развития туризма аттестован 61 экскурсовод и девять гидов- переводчиков. Первая (высшая) категория присвоена 49 экскурсоводам и восьми гидам-переводчикам, вторую категорию получили три человека, остальные участники программы аттестованы без присвоения категории.

В ходе аттестации претендентов проверили на знания о памятных местах, зданиях и сооружениях, мемориалах, природных объектах, экспозициях музеев и современной жизни Волгоградской области. Участники показали свой уровень владения методиками и техниками проведения экскурсий.

Как отметили в пресс-службе правительства, проект регионального Агентства развития туризма нацелен на повышение качества приема туристов.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018.
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