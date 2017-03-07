«Крестовский» до конца апреля оборудуют для инвалидов
Стадион «Крестовский» в
Санкт-Петербурге оборудуют для инвалидов до конца апреля этого года.
На новой арене установят таблички для инвалидов с болезнями
Отметим, ранее новую арену посетили представители движений «Недоступная среда», «На коляске без барьеров», «Городские проекты» и «Красивый Петербург». Члены общественных организаций проверили доступность посещения стадиона для лиц с ограниченными возможностями.
Всего на стадионе построили 560 мест для инвалидов, из них 266 — для колясочников. В зоне контроля установили специальные коридоры для прохода лиц с ограниченными возможностями.
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