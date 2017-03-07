«Крестовский» до конца апреля оборудуют для инвалидов

На новой арене установят таблички для инвалидов с болезнями опорно-двигательной системы. Строители также намерены поставить специальные указатели для слепых, чтобы они могли комфортно ориентироваться в пространстве. Дополнительные средства из бюджета города на оборудование стадиона выделять не будут, сообщает АБН.



Отметим, ранее новую арену посетили представители движений «Недоступная среда», «На коляске без барьеров», «Городские проекты» и «Красивый Петербург». Члены общественных организаций проверили доступность посещения стадиона для лиц с ограниченными возможностями.



Всего на стадионе построили 560 мест для инвалидов, из них 266 — для колясочников. В зоне контроля установили специальные коридоры для прохода лиц с ограниченными возможностями.