В «Лужниках» завершена установка фанатских кресел

Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв.



«Скоро начнется монтаж кресел в VIP-зонах и пресс-ложах. Полностью кресла будут готовы к концу марта», — цитирует Бочкарёва портал стройкомплекса Москвы.



Кроме того, Бочкарёв отметил, что натуральный газон стадиона хорошо перенёс зимние условия.

«Фактически на поле уже можно играть в футбол, трава проросла на глубину 15−17 см», — добавил Бочкарёв.