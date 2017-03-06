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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28991116/
6 марта 2017, 20:56 | Футбол: Чемпионат мира | УНИАН

Фанаты Украины и Хорватии заключили соглашение о «ненападении» во время отборочного матча ЧМ-2018

Накануне игры сборных Хорватии и Украины в рамках отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу достигнута предварительная договоренность с фанатами разных хорватских клубов о «ненападении» на этом выездном для нас матче, сообщает Ультрас Украины на своей странице в Facebook.

Инициатива исходила с нашей стороны и хорватские фанаты ее поддержали.

«Война на Балканах в 90-х годах и события последних лет в Украине — очень похожи. Именно поэтому — количество добровольцев из Хорватии, которые сейчас сражаются на Востоке Украины, одно из крупнейших, из числа европейских стран. Для нас, украинских фанатов, есть вещи намного важнее субкультурных конфронтаций. Нам нечего “делить” с хорватами. Во время матча наших сборных, который состоится в Украине, мы сделаем все зависящее с нашей стороны, чтобы пребывание фанатов из Хорватии у нас в гостях прошло в позитивной атмосфере и без инцидентов», — говорится в заявлении.

«Обращаемся ко всем, кто собирается посетить игру в Загребе: ведите себя адекватно и уважительно по отношению к местным жителям, как на стадионе, так и за его пределами. Не создавайте конфликтные и провокационные ситуации. Противостояние в этот день должно быть только на поле — между нашими сборными», — добавляют авторы заявления.

В свою очередь хотели бы обратиться к тем хорватским фанатам, для кого эта информация будет неожиданной: надеемся на ваше понимание и просим поддержать эту идею.

Под этим текстом подписались фанаты следующих клубов, которые отправляются на выезд в Загреб — Динамо Киев, Днепр, Карпаты Львов, Металлист Харьков, ЦСКА Киев и Черноморец Одесса.

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия — Украина состоится в Загребе 24 марта.

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