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6 марта 2017, 15:36 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Тренировочные базы в Екатеринбурге к ЧМ-2018 по футболу введут в строй в ноябре 2017 года

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге будут реконструированы четыре спортивных комплекса, которые станут тренировочными базами для сборных.

Ранее сообщалось что в Екатеринбурге будут реконструированы четыре спортивных комплекса которые станут тренировочными базами для сборных. Увеличить
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Тренировочные базы в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу 2018 года будут введены в строй в ноябре 2017 года, сообщил ТАСС замглавы горадминистрации по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.

«В ноябре 2017 года спорткомплексы “Калининец”, “Урал” и парк-стадион “Химмаш” будут введены в строй», — сказал Тушин.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге будут реконструированы четыре спортивных комплекса, которые станут тренировочными базами для сборных. На эти цели, по мастер-плану, планируется потратить 594 млн рублей на стадион «Уралмаш», более 80 млн рублей — на комплексы «Калининец» и «Урал». Сумма, необходимая для развития парка- стадиона «Химмаш», пока не называлась.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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