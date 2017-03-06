Тренировочные базы в Екатеринбурге к ЧМ-2018 по футболу введут в строй в ноябре 2017 года
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге будут реконструированы четыре спортивных комплекса, которые станут тренировочными базами для сборных.
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Тренировочные базы в Екатеринбурге к чемпионату мира по футболу 2018 года будут введены в строй в ноябре 2017 года, сообщил ТАСС замглавы горадминистрации по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин.
«В ноябре 2017 года спорткомплексы “Калининец”, “Урал” и
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге будут реконструированы четыре спортивных комплекса, которые станут тренировочными базами для сборных. На эти цели, по
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и
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