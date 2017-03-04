Оргкомитет ЧМ-2018 не осведомлен о гимне, который записывает Киркоров
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года в России ничего не знает о песне, которую записывают к турниру Филипп Киркоров и другие звезды российской эстрады. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее в сети появилось любительское видео, на котором видно, что Киркоров, а также Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев и Денис Майданов снимают на стадионе «Фишт» в Сочи клип на песню, посвященную предстоящему чемпионату мира. Сам Киркоров в беседе с «Матч ТВ» назвал данную песню гимном.
«Это здорово, но все, что там происходит, мне неведомо, я впервые слышу о гимне чемпионата мира. Не имею представления, что записывает Филипп Бедросович. К нам информация о том, что записывается гимн чемпионата мира, не приходила. Если бы речь шла об официальном гимне чемпионата мира, то об этом, как минимум, надо было поставить в известность ФИФА, а я уверен, что и они (ФИФА) ничего об этом не знают — они недавно у нас были, и про это речь не шла», — прокомментировал ситуацию Сорокин.
На вопрос, когда будет обнародован официальный гимн чемпионата мира, Сорокин ответил: «Ничего не могу сказать».
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter