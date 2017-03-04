Оргкомитет ЧМ-2018 не осведомлен о гимне, который записывает Киркоров

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Ранее в сети появилось любительское видео, на котором видно, что Киркоров, а также Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев и Денис Майданов снимают на стадионе «Фишт» в Сочи клип на песню, посвященную предстоящему чемпионату мира. Сам Киркоров в беседе с «Матч ТВ» назвал данную песню гимном.

«Это здорово, но все, что там происходит, мне неведомо, я впервые слышу о гимне чемпионата мира. Не имею представления, что записывает Филипп Бедросович. К нам информация о том, что записывается гимн чемпионата мира, не приходила. Если бы речь шла об официальном гимне чемпионата мира, то об этом, как минимум, надо было поставить в известность ФИФА, а я уверен, что и они (ФИФА) ничего об этом не знают — они недавно у нас были, и про это речь не шла», — прокомментировал ситуацию Сорокин.

На вопрос, когда будет обнародован официальный гимн чемпионата мира, Сорокин ответил: «Ничего не могу сказать».

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.