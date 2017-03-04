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4 марта 2017, 21:42 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Оргкомитет ЧМ-2018 не осведомлен о гимне, который записывает Киркоров

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года в России ничего не знает о песне, которую записывают к турниру Филипп Киркоров и другие звезды российской эстрады. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Ранее в сети появилось любительское видео на котором видно что Киркоров а также Кристина Орбакайте Сергей Лазарев и Денис Майданов снимают на стадионе Фишт в Сочи клип на песню посвященную ЧМ. Увеличить
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Ранее в сети появилось любительское видео, на котором видно, что Киркоров, а также Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев и Денис Майданов снимают на стадионе «Фишт» в Сочи клип на песню, посвященную предстоящему чемпионату мира. Сам Киркоров в беседе с «Матч ТВ» назвал данную песню гимном.

«Это здорово, но все, что там происходит, мне неведомо, я впервые слышу о гимне чемпионата мира. Не имею представления, что записывает Филипп Бедросович. К нам информация о том, что записывается гимн чемпионата мира, не приходила. Если бы речь шла об официальном гимне чемпионата мира, то об этом, как минимум, надо было поставить в известность ФИФА, а я уверен, что и они (ФИФА) ничего об этом не знают — они недавно у нас были, и про это речь не шла», — прокомментировал ситуацию Сорокин.

На вопрос, когда будет обнародован официальный гимн чемпионата мира, Сорокин ответил: «Ничего не могу сказать».

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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