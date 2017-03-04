Кирковов записал гимн чемпионата мира по футболу

Съемки прошли в закрытом режиме на стадионе «Фишт» в Сочи. Процессом руководил основатель группы «Земляне» и автор музыки к гимну ЧМ-2018 Владимир Киселев. Автором текста песни стал российский предприниматель, поэт, член Союза писателей России Михаил Гуцериев.

Помимо Киркорова, являющегося главным исполнителем песни, в клипе присутствовали Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие артисты.