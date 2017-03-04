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4 марта 2017, 21:29 | Футбол: Чемпионат мира | Lenta.Ru

Кирковов записал гимн чемпионата мира по футболу

Российский певец Филипп Киркоров записал клип на официальную песню чемпионата мира-2018 по футболу. Об этом сообщается на странице «Молния Спорт» во ВКонтакте. Видео было опубликовано на YouTube-канале Матч ТВ.

Съемки прошли в закрытом режиме на стадионе «Фишт» в Сочи. Процессом руководил основатель группы «Земляне» и автор музыки к гимну ЧМ-2018 Владимир Киселев. Автором текста песни стал российский предприниматель, поэт, член Союза писателей России Михаил Гуцериев.

Помимо Киркорова, являющегося главным исполнителем песни, в клипе присутствовали Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие артисты.

Чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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Оргкомитет ЧМ-2018 не осведомлен о гимне, который записывает Киркоров

Оргкомитет ЧМ-2018 не осведомлен о гимне, который записывает Киркоров

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года в России ничего не знает о песне, которую записывают к турниру Филипп Киркоров и другие звезды российской эстрады. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
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