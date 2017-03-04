Киркоров в Сочи записывает гимн для ЧМ-2018

Вместе с Киркоровым участие в записи композиции принимают Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие, пишет «Комсомольская правда».



Съёмки клипа на песню, которая содержит слова «Над планетой всей мяч летит быстрей! Давай, Россия! Давай, давай, забей!», проходят на стадионе «Фишт» в Сочи.



Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.