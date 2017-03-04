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4 марта 2017, 20:08 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Киркоров в Сочи записывает гимн для ЧМ-2018

Российский певец Филипп Киркоров вместе с другими известными отечественными исполнителями принимает участие в записи гимна для чемпионата мира 2018 года.

Вместе с Киркоровым участие в записи композиции принимают Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие, пишет «Комсомольская правда».

Съёмки клипа на песню, которая содержит слова «Над планетой всей мяч летит быстрей! Давай, Россия! Давай, давай, забей!», проходят на стадионе «Фишт» в Сочи.

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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Футболист «Зенита» Жулиано вызван в сборную Бразилии на отборочные матчи ЧМ-2018

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба «Зенит» Жулиано вызван в сборную Бразилии для участия в двух ближайших отборочных матчах к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.
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