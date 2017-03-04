Киркоров в Сочи записывает гимн для ЧМ-2018
Российский певец Филипп Киркоров вместе с другими известными отечественными исполнителями принимает участие в записи гимна для чемпионата мира 2018 года.
Вместе с Киркоровым участие в записи композиции принимают Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие, пишет «Комсомольская правда».
Съёмки клипа на песню, которая содержит слова «Над планетой всей мяч летит быстрей! Давай, Россия! Давай, давай, забей!», проходят на стадионе «Фишт» в Сочи.
Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде,
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