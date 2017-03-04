Инфантино: Появление системы видеопомощи судьям на ЧМ-2018 вполне реально

Инфантино в пятницу принял участие в ежегодном заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который согласился на тестовое использование системы видеопомощи в прошлом году.

«Мы получили сигналы, которые обнадеживают. У нас были технические сложности, но они связаны с обучением судей. Поэтому введение видеоповторов на чемпионате мира вполне реально, учитывая опыт клубного чемпионата мира в Японии в декабре. Для лучших судей это не составило больших проблем, они быстро научились пользоваться этой системой», — приводит слова Инфантино агентство Рейтер.

«Использование видеоповторов не обеспечивает полного совершенства принятия решений, но не имеет негативных моментов. Всякий раз, когда эта система используется, вы знаете, что будет принято верное решение», — отметил глава ФИФА.