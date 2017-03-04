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4 марта 2017, 10:21 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Инфантино: Появление системы видеопомощи судьям на ЧМ-2018 вполне реально

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что система видеопомощи арбитрам неплохо зарекомендовала себя на клубном чемпионате мира, поэтому ее применение на чемпионате мира 2018 года в России вполне реально.

Инфантино в пятницу принял участие в ежегодном заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), который согласился на тестовое использование системы видеопомощи в прошлом году.

«Мы получили сигналы, которые обнадеживают. У нас были технические сложности, но они связаны с обучением судей. Поэтому введение видеоповторов на чемпионате мира вполне реально, учитывая опыт клубного чемпионата мира в Японии в декабре. Для лучших судей это не составило больших проблем, они быстро научились пользоваться этой системой», — приводит слова Инфантино агентство Рейтер.

«Использование видеоповторов не обеспечивает полного совершенства принятия решений, но не имеет негативных моментов. Всякий раз, когда эта система используется, вы знаете, что будет принято верное решение», — отметил глава ФИФА.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, игры состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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