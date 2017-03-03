Футболист «Зенита» Жулиано вызван в сборную Бразилии на отборочные матчи ЧМ-2018

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Ближайшими соперниками бразильцев по групповому этапу отбора на ЧМ-2018 станут команды Уругвая (24 марта на выезде) и Парагвая (29 марта дома).

Бразильцы после 12 матчей с 27 очками лидируют в турнирной таблице южноамериканской зоны.