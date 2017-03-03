Футболист «Зенита» Жулиано вызван в сборную Бразилии на отборочные матчи ЧМ-2018
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба «Зенит» Жулиано вызван в сборную Бразилии для участия в двух ближайших отборочных матчах к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает
пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.
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Ближайшими соперниками бразильцев по групповому этапу отбора на ЧМ-2018 станут команды Уругвая (24 марта на выезде) и Парагвая (29 марта дома).
Бразильцы после 12 матчей с 27 очками лидируют в турнирной таблице южноамериканской зоны.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,
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