Жулиану вызван в сборную Бразилии на матчи с Уругваем и Парагваем
Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил состав сборной Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая и Парагвая.
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В число вызванных игроков вошел хавбек «Зенита» Жулиану. Сразу трое футболистов представляют чемпионат Китая.
Полностью заявка бразильцев выглядит следующим образом: вратари — Алиссон («Рома», Италия), Вевертон («Атлетику Паранаэнсе»), Эдерсон («Бенфика», Португалия); защитники — Жил («Шаньдун Лунэн», Китай), Тиагу Силва, Маркиньюс (оба — «ПСЖ», Франция), Миранда («Интер», Италия), Даниэл Алвес («Ювентус», Италия), Фагнер («Коринтианс»), Филипе Луис («Атлетико», Испания), Марселу («Реал», Испания); полузащитники — Каземиру («Реал», Испания), Диегу («Фламенго»), Фернандинью («Манчестер Сити», Англия), Жулиану («ЗЕНИТ», Россия), Паулинью («Гуанчжоу Эвергранд», Китай), Филиппе Коутинью («Ливерпуль», Англия), Ренату Аугусту («Бейцзин Гоань», Китай), Виллиан («Челси», Англия); нападающие — Диегу Соуза («Спорт»), Дуглас Коста («Бавария», Германия), Роберту Фирмину («Ливерпуль», Англия), Неймар («Барселона», Испания).
Сборная Бразилии сыграет с Уругваем 24 марта, а с Парагваем — 29 марта.
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