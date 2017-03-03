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3 марта 2017, 17:55 | Футбол: Чемпионат мира | Спорт-Экспресс

Жулиану вызван в сборную Бразилии на матчи с Уругваем и Парагваем

Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил состав сборной Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая и Парагвая.

Главный тренер сборной Бразилии <span class=error>Тите</span> огласил состав сборной Бразилии на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая и Парагвая. Увеличить
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В число вызванных игроков вошел хавбек «Зенита» Жулиану. Сразу трое футболистов представляют чемпионат Китая.

Полностью заявка бразильцев выглядит следующим образом: вратари — Алиссон («Рома», Италия), Вевертон («Атлетику Паранаэнсе»), Эдерсон («Бенфика», Португалия); защитники — Жил («Шаньдун Лунэн», Китай), Тиагу Силва, Маркиньюс (оба — «ПСЖ», Франция), Миранда («Интер», Италия), Даниэл Алвес («Ювентус», Италия), Фагнер («Коринтианс»), Филипе Луис («Атлетико», Испания), Марселу («Реал», Испания); полузащитники — Каземиру («Реал», Испания), Диегу («Фламенго»), Фернандинью («Манчестер Сити», Англия), Жулиану («ЗЕНИТ», Россия), Паулинью («Гуанчжоу Эвергранд», Китай), Филиппе Коутинью («Ливерпуль», Англия), Ренату Аугусту («Бейцзин Гоань», Китай), Виллиан («Челси», Англия); нападающие — Диегу Соуза («Спорт»), Дуглас Коста («Бавария», Германия), Роберту Фирмину («Ливерпуль», Англия), Неймар («Барселона», Испания).

Сборная Бразилии сыграет с Уругваем 24 марта, а с Парагваем — 29 марта.

Сборная Бразилии
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Новости Чемпионата мира

Футболист «Зенита» Жулиано вызван в сборную Бразилии на отборочные матчи ЧМ-2018

Футболист «Зенита» Жулиано вызван в сборную Бразилии на отборочные матчи ЧМ-2018

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба «Зенит» Жулиано вызван в сборную Бразилии для участия в двух ближайших отборочных матчах к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.
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