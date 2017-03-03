Жулиану вызван в сборную Бразилии на матчи с Уругваем и Парагваем

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба «Зенит» Жулиано вызван в сборную Бразилии для участия в двух ближайших отборочных матчах к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.