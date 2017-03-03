Мосгосстройнадзор: Недочёты в реконструкции «Лужников» не являются критическими

Об этом сказал первый заместитель председателя Мосгосстройнадзора Валентин Пахомов.



По его словам, комитет проверяет ход работ в «Лужниках» не менее одного раза в неделю. Только в прошлом году состоялось более 50 инспекционных проверок. Дополнительно проведено 457 испытаний несущих ограждающих конструкций, качества арматурных, бетонных, каменных и отделочных работ, а также качества монтажа инженерных коммуникаций. Кроме того, в лабораториях испытаны образцы стройматериалов, отобранных на объекте.



«Нарушений, влияющих на качество и безопасность строительства, не выявлено. Все недочёты носят рабочий характер, оперативно устраняются представителями подрядных или субподрядных организаций», — цитирует Пахомова портал стройкомплекса Москвы.