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3 марта 2017, 15:54 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Мосгосстройнадзор: Недочёты в реконструкции «Лужников» не являются критическими

Недочёты, выявляемые в процессе реконструкции «Лужников», не являются критическими и не влияют на обеспечение конструктивной безопасности здания.

Об этом сказал первый заместитель председателя Мосгосстройнадзора Валентин Пахомов.

По его словам, комитет проверяет ход работ в «Лужниках» не менее одного раза в неделю. Только в прошлом году состоялось более 50 инспекционных проверок. Дополнительно проведено 457 испытаний несущих ограждающих конструкций, качества арматурных, бетонных, каменных и отделочных работ, а также качества монтажа инженерных коммуникаций. Кроме того, в лабораториях испытаны образцы стройматериалов, отобранных на объекте.

«Нарушений, влияющих на качество и безопасность строительства, не выявлено. Все недочёты носят рабочий характер, оперативно устраняются представителями подрядных или субподрядных организаций», — цитирует Пахомова портал стройкомплекса Москвы.
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