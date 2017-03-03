Министр спорта РФ Колобков не сомневается, что у России никто не отнимет ЧМ-2018
МОСКВА, 3 мар —
Р-Спорт, Артем Калинин. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что у него нет сомнений в том, что никто не отнимет у России право проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира-2018.
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Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, игры состоятся в 11 городах. Матчи Кубка конфедераций пройдут летом 2017 года в Москве,
«Я уверен, что чемпионат мира у нас не отберут. Мы не просто чемпионат мира проводим, у нас уже Кубок конфедераций в июне стартует. Болельщики уже регистрируются на сайте. Сомнений в том, что чемпионат мира и Кубок конфедераций пройдут в РФ, у меня как у министра нет. Подготовка идет в соответствии с планом. Последние дни у нас работает комиссия ФИФА, идет рабочий процесс», — сказал Колобков на
«Когда реализуются масштабные проекты, всегда есть неуверенность, возникает множество вопросов. Проведение чемпионата мира — это гораздо более серьезный проект, чем Олимпийские игры в Сочи. Это 11 городов, стадионы, гостиницы… Тот план, что несколько лет назад был утвержден правительством РФ, те гарантии, что были даны ФИФА, будут выполнены в полном объеме. Есть сложности, но нет непреодолимых сложностей. Все четыре стадиона Кубка конфедераций сданы или введены в эксплуатацию», — добавил министр.
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