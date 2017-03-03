Министр спорта РФ Колобков не сомневается, что у России никто не отнимет ЧМ-2018

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, игры состоятся в 11 городах. Матчи Кубка конфедераций пройдут летом 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Ранее экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил «Р-Спорт», что нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира по футболу 2018 года в связи с допинговыми скандалами, и это может послужить причиной лишения страны права на проведение турнира.

«Я уверен, что чемпионат мира у нас не отберут. Мы не просто чемпионат мира проводим, у нас уже Кубок конфедераций в июне стартует. Болельщики уже регистрируются на сайте. Сомнений в том, что чемпионат мира и Кубок конфедераций пройдут в РФ, у меня как у министра нет. Подготовка идет в соответствии с планом. Последние дни у нас работает комиссия ФИФА, идет рабочий процесс», — сказал Колобков на онлайн-конференции в Общественной палате РФ.

«Когда реализуются масштабные проекты, всегда есть неуверенность, возникает множество вопросов. Проведение чемпионата мира — это гораздо более серьезный проект, чем Олимпийские игры в Сочи. Это 11 городов, стадионы, гостиницы… Тот план, что несколько лет назад был утвержден правительством РФ, те гарантии, что были даны ФИФА, будут выполнены в полном объеме. Есть сложности, но нет непреодолимых сложностей. Все четыре стадиона Кубка конфедераций сданы или введены в эксплуатацию», — добавил министр.