Колобков гарантировал, что ЧМ-2018 будет показан на центральных каналах
МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков гарантировал, что матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года по футболу будут показаны на центральных российских каналах. Об этом Колобков заявил в рамках
онлайн-конференции в Общественной палате РФ.
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В середине февраля генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман сообщил ТАСС, что переговоры трех российских телеканалов с Международной федерацией футбола (ФИФА) о покупке прав на трансляции матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года очень далеки от завершения.
«Это вопрос торговли с организацией, которая владеет правами. Я гарантирую — матчи чемпионата мира покажут на центральных каналах», — заверил Колобков.
«Такие переговоры ведутся практически по всем соревнованиям. Такие же были во время чемпионатов мира по легкой атлетике, плаванию. Это всегда вопрос переговоров, решения различных нюансов», — добавил Колобков.
В ноябре
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