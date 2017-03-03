Колобков гарантировал, что ЧМ-2018 будет показан на центральных каналах

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В середине февраля генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман сообщил ТАСС, что переговоры трех российских телеканалов с Международной федерацией футбола (ФИФА) о покупке прав на трансляции матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года очень далеки от завершения.

«Это вопрос торговли с организацией, которая владеет правами. Я гарантирую — матчи чемпионата мира покажут на центральных каналах», — заверил Колобков.

«Такие переговоры ведутся практически по всем соревнованиям. Такие же были во время чемпионатов мира по легкой атлетике, плаванию. Это всегда вопрос переговоров, решения различных нюансов», — добавил Колобков.