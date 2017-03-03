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3 марта 2017, 10:37 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Колобков гарантировал, что ЧМ-2018 будет показан на центральных каналах

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков гарантировал, что матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года по футболу будут показаны на центральных российских каналах. Об этом Колобков заявил в рамках онлайн-конференции в Общественной палате РФ.

Ранее генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман сообщил что переговоры трех российских телеканалов с ФИФА очень далеки от завершения. Увеличить
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В середине февраля генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман сообщил ТАСС, что переговоры трех российских телеканалов с Международной федерацией футбола (ФИФА) о покупке прав на трансляции матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года очень далеки от завершения.

«Это вопрос торговли с организацией, которая владеет правами. Я гарантирую — матчи чемпионата мира покажут на центральных каналах», — заверил Колобков.

«Такие переговоры ведутся практически по всем соревнованиям. Такие же были во время чемпионатов мира по легкой атлетике, плаванию. Это всегда вопрос переговоров, решения различных нюансов», — добавил Колобков.

В ноябре вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко сообщил, что стоимость прав на показ матчей предстоящих турниров составляет 100 млн долларов.
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Министр спорта РФ Колобков не сомневается, что у России никто не отнимет ЧМ-2018

Министр спорта РФ Колобков не сомневается, что у России никто не отнимет ЧМ-2018

МОСКВА, 3 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что у него нет сомнений в том, что никто не отнимет у России право проведения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира-2018.
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Колобков гарантировал, что ЧМ-2018 будет показан на центральных каналах

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