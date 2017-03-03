Хуснуллин: Никаких нарушений при реконструкции стадиона «Лужники» нет
МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Реконструкция стадиона «Лужники» проходит без
каких-либо нарушений, работы осуществляются при очень серьезном уровне контроля. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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Ранее издание Life сообщило, что Комитет строительного надзора Москвы обнаружил ряд нарушений при реконструкции арены — строители отходили от проектов, неправомерно меняли материалы, а также допускали другие просчеты.
«Никаких нарушений нет. Специальная группа Стройнадзора ведет постоянный контроль, так как “Лужники” являются очень важным объектом. Если есть
Хуснуллин также подчеркнул, что на арене нет никаких проблем с системой безопасности. «Могу сказать, что на территории “Лужников” применяется настолько навороченная система безопасности, какой нет ни на одном стадионе не только в России, но и в мире. Вся она будет построена по проектному решению», — заверил Хуснуллин.
«Все это
После реконструкции количество зрительских мест на арене увеличится с 78 до 81 тыс., трибуны будут максимально приближены к полю. На арене «Лужников» состоятся церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также один из полуфиналов и финал турнира.
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