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3 марта 2017, 10:11 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Хуснуллин: Никаких нарушений при реконструкции стадиона «Лужники» нет

МОСКВА, 3 марта. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Реконструкция стадиона «Лужники» проходит без каких-либо нарушений, работы осуществляются при очень серьезном уровне контроля. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее сообщалось что Комитет строительного надзора Москвы обнаружил ряд нарушений при реконструкции арены. Увеличить
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Ранее издание Life сообщило, что Комитет строительного надзора Москвы обнаружил ряд нарушений при реконструкции арены — строители отходили от проектов, неправомерно меняли материалы, а также допускали другие просчеты.

«Никаких нарушений нет. Специальная группа Стройнадзора ведет постоянный контроль, так как “Лужники” являются очень важным объектом. Если есть какие-то недочеты в процессе строительства, то они сразу же устраняются. Это обычные рабочие моменты, объект чемпионата мира не может строиться с нарушениями», — отметил Хуснуллин, добавив, что в «Лужниках» все делается «на очень серьезном уровне контроля».

Хуснуллин также подчеркнул, что на арене нет никаких проблем с системой безопасности. «Могу сказать, что на территории “Лужников” применяется настолько навороченная система безопасности, какой нет ни на одном стадионе не только в России, но и в мире. Вся она будет построена по проектному решению», — заверил Хуснуллин.

«Все это какая-то информационная провокация. У нас “Лужники” практически построены, идут пусконаладочные работы. Еще месяц-два, и объект будет сдан», — сказал Хуснуллин в заключение.

После реконструкции количество зрительских мест на арене увеличится с 78 до 81 тыс., трибуны будут максимально приближены к полю. На арене «Лужников» состоятся церемония и матч открытия чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также один из полуфиналов и финал турнира.
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