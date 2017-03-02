Мутко 10 марта ознакомится с ходом завершающих работ на стадионе «Фишт» в Сочи

Стадион в Сочи остается единственной не введенной в эксплуатацию ареной, которая примет Кубок конфедераций 2017 года.

«Есть вопросы, связанные с вводом стадиона, официально он еще не введен. Есть перечень вопросов, которые поставили наши коллеги из ФИФА, наши контролирующие органы. Прогресс огромный, каких-то сомнений у нас нет. 10 марта я сам там буду, пройдем пошагово весь стадион, проговорим то, что нужно сделать», — отметил Мутко.

Первый матч на стадионе «Фишт» пройдет 28 марта — товарищескую игру проведут сборные России и Бельгии. «Представьте, появляется новая арена, как она может быть сразу готова? Там не было эксплуатирующей организации, не игрались матчи такого уровня. Мы договорились, что 28 марта проведем топовый матч сборной, дальше там может состояться финал “Кубанской весны” по женскому футболу», — сказал вице-премьер.

«Не исключено, что там же пройдет и финал Кубка России. Это даст нам возможность отработать все вопросы», — добавил Мутко.

Стадион «Фишт» построен к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. После завершения Игр арена была реконструирована, а ее вместимость увеличена с 40 000 до 45 000 мест. Первоначально сроком окончания работ называли июнь 2016 года, однако дата сдачи в эксплуатацию была перенесена.