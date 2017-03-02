Британский парламент предостерег правительство от бойкота ЧМ-2018 в России

«МИД Великобритании следует использовать этот турнир и другие для укрепления и исправления отношений между Великобританией и Россией в более широком контексте, вместо того, чтобы бойкотировать спорт в ответ на другие напряженные аспекты британо-российских отношений», — говорится в 74-страничном документе.