Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28940681/
2 марта 2017, 9:42 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Британский парламент предостерег правительство от бойкота ЧМ-2018 в России

ЛОНДОН, 2 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британским властям следует не бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, а, наоборот, использовать мировое первенство в качестве инструмента для налаживания отношений между Лондоном и Москвой. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе Комитета по международным делам Палаты общин британского парламента.

«МИД Великобритании следует использовать этот турнир и другие для укрепления и исправления отношений между Великобританией и Россией в более широком контексте, вместо того, чтобы бойкотировать спорт в ответ на другие напряженные аспекты британо-российских отношений», — говорится в 74-страничном документе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира

Проекту возведения арены к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде выдано положительное заключение

МОСКВА, 1 мар — Р-Спорт. Главгосэкспертиза закончила рассмотрение доработанного проекта строительства стадиона, который возводится в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу 2018 года, выдав положительное заключение, сообщает пресс-служба организации.
Еще 7 новостей  Все новости
2 марта

Британский парламент предостерег правительство от бойкота ЧМ-2018 в России

"Бруклин" победил "Сакраменто", прервав серию из 16 поражений в НБА

Бартомеу: Луис Энрике стал одним из величайших тренеров в истории "Барселоны"