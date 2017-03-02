Британский парламент предостерег правительство от бойкота ЧМ-2018 в России
ЛОНДОН, 2 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британским властям следует не бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, а, наоборот, использовать мировое первенство в качестве инструмента для налаживания отношений между Лондоном и Москвой. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе Комитета по международным делам Палаты общин британского парламента.
«МИД Великобритании следует использовать этот турнир и другие для укрепления и исправления отношений между Великобританией и Россией в более широком контексте, вместо того, чтобы бойкотировать спорт в ответ на другие напряженные аспекты
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