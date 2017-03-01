Проекту возведения арены к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде выдано положительное заключение

Арена в Нижнем Новгороде примет шесть матчей чемпионата мира-2018: четыре игры группового этапа, встречу 1/8 финала и четвертьфинал. Первое положительное заключение по проекту строительства футбольного стадиона в Нижнем Новгороде было выдано Главгосэкспертизой в 2014 году. Позже в документацию было внесено несколько изменений, что и потребовало нового согласования проекта.

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», — говорится в сообщении.