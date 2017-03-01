Проекту возведения арены к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде выдано положительное заключение
МОСКВА, 1 мар —
Р-Спорт. Главгосэкспертиза закончила рассмотрение доработанного проекта строительства стадиона, который возводится в Нижнем Новгороде к чемпионату мира по футболу 2018 года, выдав положительное заключение, сообщает пресс-служба организации.
Арена в Нижнем Новгороде примет шесть матчей чемпионата мира-2018: четыре игры группового этапа, встречу 1/8 финала и четвертьфинал. Первое положительное заключение по проекту строительства футбольного стадиона в Нижнем Новгороде было выдано Главгосэкспертизой в 2014 году. Позже в документацию было внесено несколько изменений, что и потребовало нового согласования проекта.
«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», — говорится в сообщении.
Кроме Нижнего Новгорода, матчи чемпионата мира, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года, пройдут в Москве,
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