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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28934649/
1 марта 2017, 15:48 | Футбол: Чемпионат мира | «Газета.Ру»

Маркин заявил о высоком уровене безопасности на стадионах в России

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин оценил уровень безопасности на стадионах в России.

«Уровень безопасности на стадионах в России выше, чем в других странах. С помощью таких товарищеских матчей иностранные болельщики убедятся в том, что поездка в Россию для них не таит угрозы. Мы являемся лидерами по организации крупных спортивных мероприятий с точки зрения безопасности», — цитирует Маркина RT.

На телеканале BBC 17 февраля состоялась премьера документального фильма, в котором российские футбольные фанаты выставлены агрессорами, виновными в беспорядках на Евро-2016 во Франции.
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