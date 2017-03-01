Маркин заявил о высоком уровене безопасности на стадионах в России

«Уровень безопасности на стадионах в России выше, чем в других странах. С помощью таких товарищеских матчей иностранные болельщики убедятся в том, что поездка в Россию для них не таит угрозы. Мы являемся лидерами по организации крупных спортивных мероприятий с точки зрения безопасности», — цитирует Маркина RT.

На телеканале BBC 17 февраля состоялась премьера документального фильма, в котором российские футбольные фанаты выставлены агрессорами, виновными в беспорядках на Евро-2016 во Франции.