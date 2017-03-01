Комиссия ФИФА не имеет серьёзных замечаний к подготовке стадиона «Фишт» в Сочи

В Сочи в среду проводится пятый инспекционный визит комиссии ФИФА.



«Благодаря участию местных властей большая работа была уже проделана, но ещё многое предстоит сделать», — цитирует Смита «Интерфакс».



В составе комиссии руководитель офиса ФИФА по подготовке чемпионатов мира Крис Унгер, руководитель ФИФА по подготовке стадионов Кристиан Штиглер, генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин.