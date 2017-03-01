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1 марта 2017, 15:45 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Комиссия ФИФА не имеет серьёзных замечаний к подготовке стадиона «Фишт» в Сочи

Директор по организации соревнований ФИФА Колин Смит положительно оценил объём работ, проделанный властями и жителями Сочи при подготовке к проведению в городе матчей Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018.

В Сочи в среду проводится пятый инспекционный визит комиссии ФИФА.

«Благодаря участию местных властей большая работа была уже проделана, но ещё многое предстоит сделать», — цитирует Смита «Интерфакс».

В составе комиссии руководитель офиса ФИФА по подготовке чемпионатов мира Крис Унгер, руководитель ФИФА по подготовке стадионов Кристиан Штиглер, генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин.
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