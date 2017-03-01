Георгий Черданцев: В Казахстане должны понимать, что сборная никогда не попадет на большой турнир через европейский отбор

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Я думаю, это хороший выбор. Во-первых, русскоязычный тренер. Думаю, большинству игроков сборной и журналистам удобно общаться по-русски и без переводчика. Бородюк опытный тренер, работал в сборной России, так что никаких проблем с адаптацией на этом посту у него быть не должно. Команды у него всегда были играющие, так что, надеюсь, он порадует казахстанских болельщиков и игрой и результатами, — отметил Черданев.

— На Ваш взгляд, сможет ли сборная Казахстана под руководством Бородюка уйти с последнего места в группе?

— Ну, сложно сказать. Тут ведь не только от тренера зависит, но и от игроков. И потом, что это за задача не занять последнее место? Мне кажется, игра должна появиться и уверенность в том, что в следующем отборе на Евро можно показать хороший футбол. Я думаю, в Казахстане должны четко понимать, что сборная этой страны никогда не попадет на большой турнир через европейский отбор. Я понимаю, что это вопрос политический, а не спортивный, но для Казахстана и развития футбола, появления каких-то спонсоров, мне кажется, было бы более перспективно вернуться в азиатскую конфедерацию. Только на перелетах сколько можно сэкономить, да и отбор значительно легче.

Ранее свое мнение о назначении Бородюка наставником национальной команды Казахстана высказал российский комментатор и экс-пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков.

Тем временем, новоиспеченный наставник сборной Казахстана рассказал о ходе переговоров с Федерацией футбола Казахстана (ФФК).

ФФК подписала контракт с Бородюком сроком на три года. Перед российским специалистом поставлены задачи завершения процесса смены поколений, омоложения сборной и раскрытия местных талантов.

На посту главного тренера он заменил отечественного специалиста Талгата Байсуфинова.

Стоит отметить, что помощником Бородюка станет олимпийский чемпион Сеула-1988 Виктор Лосев. Байсуфинов будет работать в ФФК техническим директором и отвечать за все сборные.

Напомним, дебют Бородюка намечен на 22 марта в товарищеском матче с Кипром в Никосии. Спустя четыре дня в Ереване сборная Казахстана сыграет с Арменией в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2018.