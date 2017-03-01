Георгий Черданцев: В Казахстане должны понимать, что сборная никогда не попадет на большой турнир через европейский отбор
Комментатор российского спортивного телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал корреспонденту Vesti.kz назначение российского специалиста Александра Бородюка на пост главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу.
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Видимо, что-то случилось...
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— Я думаю, это хороший выбор.
— На Ваш взгляд, сможет ли сборная Казахстана под руководством Бородюка уйти с последнего места в группе?
— Ну, сложно сказать. Тут ведь не только от тренера зависит, но и от игроков. И потом, что это за задача не занять последнее место? Мне кажется, игра должна появиться и уверенность в том, что в следующем отборе на Евро можно показать хороший футбол. Я думаю, в Казахстане должны четко понимать, что сборная этой страны никогда не попадет на большой турнир через европейский отбор. Я понимаю, что это вопрос политический, а не спортивный, но для Казахстана и развития футбола, появления
Ранее свое мнение о назначении Бородюка наставником национальной команды Казахстана высказал российский комментатор и
Тем временем, новоиспеченный наставник сборной Казахстана рассказал о ходе переговоров с Федерацией футбола Казахстана (ФФК).
ФФК подписала контракт с Бородюком сроком на три года. Перед российским специалистом поставлены задачи завершения процесса смены поколений, омоложения сборной и раскрытия местных талантов.
На посту главного тренера он заменил отечественного специалиста Талгата Байсуфинова.
Стоит отметить, что помощником Бородюка станет олимпийский чемпион Сеула-1988 Виктор Лосев. Байсуфинов будет работать в ФФК техническим директором и отвечать за все сборные.
Напомним, дебют Бородюка намечен на 22 марта в товарищеском матче с Кипром в Никосии. Спустя четыре дня в Ереване сборная Казахстана сыграет с Арменией в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2018.
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