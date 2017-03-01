Смертин: Зарубежным болельщикам не нужно бояться ехать в Россию

«Иностранным болельщикам не нужно бояться ехать на футбол в Россию. Мы готовы показать то, как у нас любят этот вид спорта и проявить свое гостеприимство. Зарубежные любители футбола имеют шанс увидеть не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие наши города, которые обладают своими культурными ценностями», — рассказал Смертин RT.

Ранее британском телеканале BBC 17 февраля состоялась премьера документального фильма, в котором российские футбольные фанаты выставлены агрессорами, виновными в беспорядках во время Евро-2016 во Франции.