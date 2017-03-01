«Положа руку на сердце — я против увеличения команд на чемпионате мира, теряется понятие спортивного принципа. На турнир станут попадать команды, которые намного ниже уровнем, чем основные соперники. С другой стороны, это мировой форум, мундиаль и настоящий праздник футбола для многих стран. ФИФА преследует цель популяризации футбола и, конечно, рассматривает коммерческую составляющую. Сейчас на чемпионате мира пять африканских команд, хотят добавить ещё четыре или пять.



Не факт, что если добавить их к европейским странам, то это будут самые сильные сборные. Что касается африканских стран, то там есть сильные сборные, которые сильно недооценены. Африканский футбол должен шагнуть на новый уровень, ведь там полно талантливых игроков. Единственное, не хватает дисциплины и организации. Мы могли бы наслаждаться африканским футболом, там очень узнаваемые команды. Поэтому — я не против увеличения количества африканских команд на чемпионате мира — 2026», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.