Строители «Волгоград-Арены» готовятся к установке вантовой системы кровли стадиона

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«В настоящее время на стадионе продолжается монтаж металлоконструкций кровли. Специалисты приступили к монтажу предварительно укрупненных ферм, которые соединят компрессионное кольцо с фасадом и сформируют несущую конструкцию покрытия “Волгоград-Арены” над зоной фойе. Уже установлено 4 из 88 ферм, общий вес металлоконструкций над зоной фойе составит 1742 тонны. Цельная конструкция будет способна принять нагрузку от вантовой системы кровли, работы подготовительного этапа которой продолжаются», — рассказала Руденко.

По ее словам, завершаются работы по устройству бетонной конструкции центральной лестницы шириной 123 метра и примыкающих к ней двух пандусов для лиц с ограниченными физическими возможностями, по которым болельщики будут попадать от центральной входной группы к стадиону. С опережением графика ведутся работы по возведению обходной пешеходной эстакады, степень ее готовности — 56%.

Строители также продолжают монтировать инженерные системы, возводят внутренние перегородки помещений первого этажа на всех секторах. На втором этаже в секторах В, С и D ведется сборка каркасов павильонов (лифтовые холлы, туалеты, буфетные зоны).

Ведутся работы второй очереди по укреплению откоса берега Волги: строители завершают формирование верхнего участка откоса, необходимого для возведения двух входных групп со стороны Волги. На этом участке уже отсыпано более 64 тыс. кубометров песка. Строители приступили к выемке техногенного грунта нижней части откоса, примыкающей к рокадной дороге, которая пройдет между правым берегом Волги и стадионом.

«Волгоград-Арена» строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Стадион на 45 тысяч мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций (высокопрочных стальных канатов). Сумма контракта — 16,2 млрд рублей, срок окончания строительства — ноябрь 2017 года. Генподрядчиком является компания «Стройтрансгаз», после ЧМ-2018 «Волгоград- Арена» станет базовой для местного футбольного клуба «Ротор- Волгоград»; также на стадионе будут проходить масштабные спортивные и культурные мероприятия.