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1 марта 2017, 8:28 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Инфантино: Африку на ЧМ по футболу 2026 года представят 9 или 10 команд

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Африканская конфедерация футбола (КАФ) будет представлена девятью или десятью командами на чемпионате мира 2026 года, в котором выступят 48 национальных сборных. Об этом на пресс-конференции в Нуакшоте (Мавритания) заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, слова которого приводит агентство France Presse.

По словам президента ФИФА увеличение числа команд на первенстве мира до 48 способствует развитию футбола и увеличению мировых инвестиций во многих сферах. Увеличить
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Глава ФИФА также отметил, что увеличение числа команд на первенстве мира способствует развитию футбола и увеличению мировых инвестиций, особенно в Африке. «Из 48 команд, участие которых запланировано в ЧМ-2026, девять или десять будут представлять Африку. Мы будем работать именно над этим количеством», — сказал Инфантино.

На предыдущих чемпионатах мира с 32 участниками КАФ представляли по пять национальных сборных. Решение об увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 команд было принято на совете ФИФА в декабре прошлого года. Нововведение вступит силу с мирового первенства 2026 года — в финальной стадии турнира будет 16 групп по три команды, две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф.

Окончательное решение по распределению квот будет принято позже. Пока предполагается, что распределение квот будет таким: Европа — 16 сборных, Африка — 9,5 (будут проводиться стыковые матчи), Азия — 8,5, Северная и Центральная Америка, а также Южная Америка — по 6,5, Океания — одна.

С предложением об увеличении числа участников мирового первенства выступал президент ФИФА Инфантино еще год назад в рамках предвыборной кампании. Тогда речь шла о 40 командах, позже предполагаемое число сборных увеличилось до 48. На ближайших двух чемпионатах мира — 2018 года в России и 2022 года в Катаре — традиционно примут участие по 32 команды.

По информации агентства France Presse, ФИФА рассчитывает, что при изменении формата чистая прибыль организации составит $4,18 млрд против $3,54 млрд, прогнозируемых по итогам ЧМ-2018. В то же время в связи с увеличением количества команд и матчей увеличатся и затраты — ориентировочно на $325 млн.
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