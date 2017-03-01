Инфантино: Африку на ЧМ по футболу 2026 года представят 9 или 10 команд

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Глава ФИФА также отметил, что увеличение числа команд на первенстве мира способствует развитию футбола и увеличению мировых инвестиций, особенно в Африке. «Из 48 команд, участие которых запланировано в ЧМ-2026, девять или десять будут представлять Африку. Мы будем работать именно над этим количеством», — сказал Инфантино.

На предыдущих чемпионатах мира с 32 участниками КАФ представляли по пять национальных сборных. Решение об увеличении числа участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 команд было принято на совете ФИФА в декабре прошлого года. Нововведение вступит силу с мирового первенства 2026 года — в финальной стадии турнира будет 16 групп по три команды, две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф.

Окончательное решение по распределению квот будет принято позже. Пока предполагается, что распределение квот будет таким: Европа — 16 сборных, Африка — 9,5 (будут проводиться стыковые матчи), Азия — 8,5, Северная и Центральная Америка, а также Южная Америка — по 6,5, Океания — одна.

С предложением об увеличении числа участников мирового первенства выступал президент ФИФА Инфантино еще год назад в рамках предвыборной кампании. Тогда речь шла о 40 командах, позже предполагаемое число сборных увеличилось до 48. На ближайших двух чемпионатах мира — 2018 года в России и 2022 года в Катаре — традиционно примут участие по 32 команды.

По информации агентства France Presse, ФИФА рассчитывает, что при изменении формата чистая прибыль организации составит $4,18 млрд против $3,54 млрд, прогнозируемых по итогам ЧМ-2018. В то же время в связи с увеличением количества команд и матчей увеличатся и затраты — ориентировочно на $325 млн.