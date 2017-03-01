Пуйоль приехал в МГИМО на метро
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Санкт-Петербургом чемпион мира и Европы посетил Москву, где сыграл в футбол со студентами.
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Если в Петербурге знаменитый испанец прогулялся по стадиону «Крестовский», то в столице он отправился в волонтерский центр Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
Это уже не первый российский визит Пуйоля в рамках подготовки к чемпионату мира и Кубку конфедераций и даже не первая встреча с волонтерами. Но бывшего защитника «Барселоны» и сборной Испании впервые вернули на поле —
После общения с волонтерами и знакомства с работой центра Пуйоль отправился в спортивный центр университета, где его уже ждали две сборные — МГИМО и волонтеров. По регламенту испанец должен был сыграть за каждую из команд по тайму.
Разминка показала, что студенческая команда во всех отношениях готова лучше волонтерской — она и повела в счете, причем после ошибки Пуйоля, защищавшего сначала цвета волонтеров. Но вот ведь парадокс — когда чемпион перешел в состав МГИМО, фавориты неожиданно пропустили два мяча и уступили. Пуйоль, получается, свой личный матч проиграл со счетом 0:3.
Что, впрочем, ни капли его не расстроило. Каждое его касание зрители встречали овацией. После финального свистка из желающих сфотографироваться с легендой выстроилась очередь.
Освободившись от плотной опеки толпы студентов МГИМО, Пуйоль сказал несколько слов для прессы.
— На чемпионатах мира волонтеры играют большую роль: от них зависит, как все пройдет, — начал испанец. — Первое, кого видят болельщики и спортсмены, приезжая в новую страну, это волонтеры. Считаю, что волонтерская программа в России удалась — уже зарегистрировалось более 160 тысяч человек, и я уверен, что все пройдет успешно. Видно, что ребята хотят показать Россию с наилучшей стороны.
— Что ждете от чемпионата мира в России?
— Что он станет большим праздником футбола. Надеюсь, что Испания сможет приехать и познакомиться с вашей страной.
— Сможет ли Месси стать чемпионом мира в России?
— В футболе нет ничего невозможного, но для этого Аргентине сначала нужно отобраться на турнир.
— Вы считаете, что Месси лучше, чем Криштиану Роналду?
— Для меня он, безусловно, лучше!
— Что скажете о сборной России?
— В 2008 году играл против нее, это была хорошая команда. Думаю, в России при родных болельщиках ваша сборная должна сыграть хорошо.
— Помните Андрея Аршавина? Он ведь, говорят, мог оказаться в «Барселоне».
— Андрей был хорошим футболистом, здорово выглядел индивидуально, мог кого угодно обыграть один в один. Сейчас он вряд ли бы, конечно, заиграл в «Барсе», но в свое время у него был шанс.
В ходе разговора также выяснилось, что в МГИМО Пуйоль добирался на метро. В частности, осмотрел станции кольцевой линии «Октябрьская» и «Парк культуры».
— Меня очень впечатлила глубина, — сказал Пуйоль. — Красивейшие станции и вообще шикарная атмосфера. Если бы я был москвичом, пользовался бы метро постоянно.
К слову, Пуйоль в это утро не только дал
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