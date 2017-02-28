Сегодня, в последний день зимы, легенда «Барселоны» посетил волонтёрский центр в МГИМО. Карлес Пуйоль добрался до университета на метро и, как он потом рассказал, поездка ему очень понравилось: по его словам, метро в Москве чистое и красивое.

Первым делом Карлес ответил на вопросы аудитории.



— Как вы считаете, какую роль играют волонтёры?

— Роль волонтёров на чемпионате мира ключевая. Во многом от них зависит, как всё пройдёт. Когда приезжают фанаты из других стран, первое, что они видят, это волонтёров. Они лицо вашей страны! Это большая ответственность. Считаю, что волонтёрская программа в России уже удалась: насколько мне известно, зарегистрировалось уже более 160 тысяч человек. Уверен, всё пройдёт на высшем уровне



— Можете ли вспомнить какие-нибудь забавные случаи, связанные с волонтёрами?

— На чемпионате мира в Южной Африке мне посчастливилось забить гол. На следующий день к нам в раздевалку пришли волонтёры, так один из них надел парик и изобразил, что он забивает гол. Прям как я. Это было довольно забавно.

После этого Карлосу поручили ответственное задание — проинтервьюировать волонтёра.



— Вы думаете, я готов к этому? — с улыбкой спросил он.



— Конечно! Чтобы стать волонтёром, каждый должен прийти на интервью и доказать, почему именно он достоин стать частью большой команды. Вам нужно поговорить с ней, — сказала директор волонтёрского центра МГИМО, показав на милую девушку в красной футболке.



— О, с девушкой. Хорошо! — ответил Карлос. — Тогда скажи, почему ты хочешь стать волонтёром?



— Я хочу, чтобы наш чемпионат мира прошёл на самом высоком уровне и можно было гордиться нами, нашим народом.



— В какой сфере ты бы хотела работать?

— Со спортсменами, а также в сфере перевода.



— А с какой командой?

— С Россией и Испанией!



— Здорово. Тебе нравится футбол?

— Да, мой папа большой болельщик, это передалось и мне.



— Спасибо! Ты отлично подходишь на роль волонтёра, — с улыбкой завершил Пуйоль.



Испанского гостя не оставили без гостинцев: угостили пирожками с мясом и ватрушками. Вроде как ему даже понравилось.

Среди студентов, которые пришли на мероприятие, был парень в футболке «Барселоны» с именем экс-защитника на спине. Как оказалось, Феликс родом из Каталонии, учится в МГИМО и с самого детства болеет за сине-гранатовых.



— Я люблю Пуйоля, он мой герой. Всегда мечтал его встретить, и наконец мечта сбылась! — поделился испанец.



Возможно, мечта сбылась ещё и у тех ребят, кто сыграл с Пуйолем на одном поле. После официальной части сборная МГИМО и сборная волонтёров провели товарищеский матч, в котором принял участие и экс-защитник «Барселоны». Конечно, скорость у испанца уже далеко не та, да и найти взаимопонимание с товарищами по команде, которые, судя по всему, не знают испанского, было непросто, но это было необычно и интересно. Даже во время его ошибок студенты, которые расположились на трибунах спортивного зала, дружно скандировали: «Пуй-оль, Пуй-оль! ». Такое ребята точно запомнят надолго.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Пуйоль играет в футбол со студентами и волонтёрами. Класс)) <a href="https://t.co/hEIQD0iOj5">pic.twitter.com/hEIQD0iOj5</a></p>— Polina Kuimova (@ap_alexeeva) <a href="https://twitter.com/ap_alexeeva/status/836511338314743809">28 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

После матча коридор заполнила целая толпа студентов — все хотели получить хотя бы автограф. Миновать их было практически невозможно, потому что желающих с каждой минутой становилось всё больше.