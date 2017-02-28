Перед матчем с Хорватией сборная Украины проведет сбор в Австрии
22-й тур не перенесут, а сдвинут несколько матчей.
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По информации «Футбол 24», сборная Украины проведет подготовку к отборочному матчу ЧМ-2018 Хорватия — Украина в Австрии.
«Сине-желтые» вылетят в Австрию в субботу, 18 марта. Ради этих сборов будут перенесены на пятницу 3 матча 22-го тура УПЛ с участием «Шахтера», «Динамо» и «Днепра».
После подготовки в Австрии сборная Украины отправится в Хорватию автобусом на матч отбора ЧМ-2018, который состоится в пятницу, 24 марта.
Напомним, что о переносе матчей 22-го тура
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