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28 февраля 2017, 14:45 | Футбол: Чемпионат мира | UA-Football

Перед матчем с Хорватией сборная Украины проведет сбор в Австрии

22-й тур не перенесут, а сдвинут несколько матчей.

22-й тур не перенесут а сдвинут несколько матчей. Увеличить
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По информации «Футбол 24», сборная Украины проведет подготовку к отборочному матчу ЧМ-2018 Хорватия — Украина в Австрии.

«Сине-желтые» вылетят в Австрию в субботу, 18 марта. Ради этих сборов будут перенесены на пятницу 3 матча 22-го тура УПЛ с участием «Шахтера», «Динамо» и «Днепра».

После подготовки в Австрии сборная Украины отправится в Хорватию автобусом на матч отбора ЧМ-2018, который состоится в пятницу, 24 марта.

Напомним, что о переносе матчей 22-го тура Премьер-лиги попросил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, чтобы лучше подготовиться с матчу с хорватами.

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