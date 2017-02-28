На стадионе в Калининграде готово основание поля
Основание футбольного поля стадиона чемпионата мира — 2018 в Калининграде полностью забетонировано.
Об этом сообщает Welcome2018 со ссылкой на сообщение
В ближайшее время по нему будут перемещаться тяжёлые гусеничные краны, занятые на демонтаже временных поддерживающих конструкций, использовавшихся при установке кровли стадиона, поэтому работы по формированию «слоёного пирога» для будущего газона начнутся ближе к лету. Калининградская арена запроектирована в виде прямоугольника с закруглёнными углами.
Центральным ядром
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