На стадионе в Калининграде готово основание поля

Об этом сообщает Welcome2018 со ссылкой на сообщение пресс-службы генерального проектировщика и заказчика стадиона ФГУП «Спорт-Ин».



В ближайшее время по нему будут перемещаться тяжёлые гусеничные краны, занятые на демонтаже временных поддерживающих конструкций, использовавшихся при установке кровли стадиона, поэтому работы по формированию «слоёного пирога» для будущего газона начнутся ближе к лету. Калининградская арена запроектирована в виде прямоугольника с закруглёнными углами.



Центральным ядром архитектурно-планировочной композиции стадиона является спортивная арена с чашей зрительских трибун на 35 тыс. зрителей. Размеры футбольного поля 105,0 на 68 метров.