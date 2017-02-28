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28 февраля 2017, 13:14 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Леонов: «Казань-Арена» сняла практически все замечания ФИФА

КАЗАНЬ, 28 февраля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. «Казань-Арена» к операционному визиту Международной федерации футбола (ФИФА) сняла практически все предыдущие замечания. Об этом журналистам сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

По словам министра спорта Татарстана в мае пройдут два тестовых матча это будет репетиция Кубка конфедераций. Увеличить
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В понедельник начался пятый операционный визит совместной делегации представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» по подготовке стадионов Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года. В рамках визита, который продлится до 3 марта, делегация посетит стадионы в четырех городах-организаторах матчей Кубка Конфедераций 2017 года — Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве (стадион «Спартак»).

«Остается не так много времени до начала Кубка конфедераций. Нам нужно расписать подробную дорожную карту подготовки турнира. На сегодня все предыдущие замечания ФИФА практически сняты. В мае пройдут два тестовых матча, на них мы и опробируем все условия, это будет репетиция Кубка конфедераций», — сказал Леонов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. В столице Татарстана пройдут три матча группового этапа: Португалия — Мексика (18 июня), Германия — Чили (22 июня) и Мексика — Россия (24 июня), а также одна полуфинальная встреча.
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