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28 февраля 2017, 12:12 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Пуйоль: Волонтеры хотят показать Россию с лучшей стороны на Кубке конфедераций и ЧМ-2018

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Волонтеры на Кубке конфедераций и чемпионате мира по футболу хотят показать Россию с лучшей стороны гостям соревнований. Такое мнение журналистам высказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль.

Чемпион мира в составе сборной Испании считает что волонтерская программа в России прошла успешно. Увеличить
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«На чемпионатах мира роль волонтеров ключевая: от них зависит, как все пройдет. Когда приезжают фанаты других сборных, это первое что они видят. Считаю, что волонтерская программа в России удалась — уже зарегистрировалось более 160 тысяч человек, и я уверен, что все пройдет успешно, — сказал Пуйоль. — Такая большая популярность волонтерской программы обусловлена тем, что ребята хотят показать Россию с лучшей стороны для болельщиков».

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира пройдет в 11 российских городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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