Пуйоль: Волонтеры хотят показать Россию с лучшей стороны на Кубке конфедераций и ЧМ-2018

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«На чемпионатах мира роль волонтеров ключевая: от них зависит, как все пройдет. Когда приезжают фанаты других сборных, это первое что они видят. Считаю, что волонтерская программа в России удалась — уже зарегистрировалось более 160 тысяч человек, и я уверен, что все пройдет успешно, — сказал Пуйоль. — Такая большая популярность волонтерской программы обусловлена тем, что ребята хотят показать Россию с лучшей стороны для болельщиков».