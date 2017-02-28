Пуйоль: Волонтеры хотят показать Россию с лучшей стороны на Кубке конфедераций и ЧМ-2018
МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Волонтеры на Кубке конфедераций и чемпионате мира по футболу хотят показать Россию с лучшей стороны гостям соревнований. Такое мнение журналистам высказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль.
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«На чемпионатах мира роль волонтеров ключевая: от них зависит, как все пройдет. Когда приезжают фанаты других сборных, это первое что они видят. Считаю, что волонтерская программа в России удалась — уже зарегистрировалось более 160 тысяч человек, и я уверен, что все пройдет успешно, — сказал Пуйоль. — Такая большая популярность волонтерской программы обусловлена тем, что ребята хотят показать Россию с лучшей стороны для болельщиков».
Кубок конфедераций пройдет в Москве, Сочи, Казани и
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