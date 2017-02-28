«Чемпионат мира в России будет большим праздником футбола. Надеюсь, что Испания сможет приехать и познакомиться с этой страной. Это соревнование на самом высоком уровне. Многие великие игроки не могут попасть, потому что не могут отобраться. Но теперь количество команд увеличилось, поэтому ещё больше игроков могут стать великими. Возможно, после турнира в мировом футболе появятся новые имена.



У меня ещё многое впереди, я очень молод. Моя карьера была отличной, я выиграл много титулов с командой моего сердца — “Барселоной”. Это только начало пути. Я играл против России в 2008 году. Это были сложные матчи, потому что та команда была очень сильной. Сейчас, конечно, сборная обновилась, но с каждым днём она будет становиться сильнее. На домашнем чемпионате мира она будет бороться за победу в каждом матче, а с такими замечательными болельщиками может далеко пройти.

Сможет ли Месси стать чемпионом мира в России? В футболе нет ничего невозможного, но для этого Аргентине сначала нужно квалифицироваться на турнир», — передаёт слова Пуйоля корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.