Прокуратура Кубани добилась закрытия сайта, где незаконно продавались сувениры ЧМ-2018
КРАСНОДАР, 28 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Темрюкского района Краснодарского края через суд добилась закрытия сайта, на котором незаконно продавались сувениры к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили в
пресс-службе краевого надзорного ведомства.
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«Прокуратурой района в суд направлено заявление о признании запрещенной информации, содержащейся на указанном
Уточняется, что сайт продавал несертифицированную сувенирную продукцию с символикой турнира «в отсутствие правовых оснований». «Реализация указанной продукции возможна лишь уполномоченными организациями», — добавили в прокуратуре.
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