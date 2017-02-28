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28 февраля 2017, 10:58 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Прокуратура Кубани добилась закрытия сайта, где незаконно продавались сувениры ЧМ-2018

КРАСНОДАР, 28 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Темрюкского района Краснодарского края через суд добилась закрытия сайта, на котором незаконно продавались сувениры к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

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«Прокуратурой района в суд направлено заявление о признании запрещенной информации, содержащейся на указанном интернет-сайте, и ограничении к нему доступа, которое в настоящее время удовлетворено», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сайт продавал несертифицированную сувенирную продукцию с символикой турнира «в отсутствие правовых оснований». «Реализация указанной продукции возможна лишь уполномоченными организациями», — добавили в прокуратуре.
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