У автора победного для сборной Германии гола в финале ЧМ-2014 обнаружено нарушение обмена веществ
У футболиста дортмундской «Боруссии» Марио Гетце обнаружено нарушение обмена веществ. Об этом сообщает Eurosport.
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Видимо, что-то случилось...
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На протяжении нескольких месяцев Гетце не может справиться с мышечными проблемами, которые мешают ему показывать лучшую игру, и клуб провел целое расследование, чтобы выяснить причины. Оно показало, что у игрока нарушение обмена веществ, с которым противопоказано тренироваться. Сроки восстановления немца неизвестны.
«Сейчас я прохожу лечение и сделаю все возможное, чтобы вернуться к тренировкам», — сказал Гетце.
«Мы рады, что раскрыли причины проблем Марио, и уверены, что его невероятные возможности позволят нам вылечить его», — приводит слова спортивного директора «Боруссии» Михаэля Цорка официальный сайт клуба.
Последний матч за «шмелей» Гетце провел 29 января. На его счету два гола и два ассиста за «Боруссию» во всех турнирах сезона-2016/17.
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