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28 февраля 2017, 8:51 | Футбол: Чемпионат мира | Vesti.kz

У автора победного для сборной Германии гола в финале ЧМ-2014 обнаружено нарушение обмена веществ

У футболиста дортмундской «Боруссии» Марио Гетце обнаружено нарушение обмена веществ. Об этом сообщает Eurosport.

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На протяжении нескольких месяцев Гетце не может справиться с мышечными проблемами, которые мешают ему показывать лучшую игру, и клуб провел целое расследование, чтобы выяснить причины. Оно показало, что у игрока нарушение обмена веществ, с которым противопоказано тренироваться. Сроки восстановления немца неизвестны.

«Сейчас я прохожу лечение и сделаю все возможное, чтобы вернуться к тренировкам», — сказал Гетце.

«Мы рады, что раскрыли причины проблем Марио, и уверены, что его невероятные возможности позволят нам вылечить его», — приводит слова спортивного директора «Боруссии» Михаэля Цорка официальный сайт клуба.

Последний матч за «шмелей» Гетце провел 29 января. На его счету два гола и два ассиста за «Боруссию» во всех турнирах сезона-2016/17.

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