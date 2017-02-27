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27 февраля 2017, 18:16 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Правительство области и строители сыграют на открытии арены в Нижнем Новгороде

СОЧИ, 27 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Команда правительства Нижегородской области сыграет со строителями в матче открытия стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде, заявил агентству «Р-Спорт» губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч чемпионата мира-2018: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

«В матче открытия стадиона в Нижнем Новгороде команда областного правительства сыграет с командой строителей арены. Сейчас определяемся со временем. Думаю, игра состоится в конце сентября — начале октября», — сказал Шанцев.
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СОЧИ, 27 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Стадион в Нижнем Новгороде, строящийся к чемпионату мира по футболу 2018 года, готов на 65%, заявил агентству «Р-Спорт» губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
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