Правительство области и строители сыграют на открытии арены в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч чемпионата мира-2018: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

«В матче открытия стадиона в Нижнем Новгороде команда областного правительства сыграет с командой строителей арены. Сейчас определяемся со временем. Думаю, игра состоится в конце сентября — начале октября», — сказал Шанцев.