Правительство области и строители сыграют на открытии арены в Нижнем Новгороде
СОЧИ, 27 фев —
Р-Спорт, Артем Калинин. Команда правительства Нижегородской области сыграет со строителями в матче открытия стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде, заявил агентству «Р-Спорт» губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
В Нижнем Новгороде пройдут шесть встреч чемпионата мира-2018: четыре игры группового этапа, матч 1/8 финала и четвертьфинал.
«В матче открытия стадиона в Нижнем Новгороде команда областного правительства сыграет с командой строителей арены. Сейчас определяемся со временем. Думаю, игра состоится в конце сентября — начале октября», — сказал Шанцев.
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