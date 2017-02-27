Стадион в Нижнем Новгороде к чемпионату миру по футболу готов на 65%
СОЧИ, 27 фев —
Р-Спорт, Артем Калинин. Стадион в Нижнем Новгороде, строящийся к чемпионату мира по футболу 2018 года, готов на 65%, заявил агентству «Р-Спорт» губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Арена в Нижнем Новгороде примет шесть матчей чемпионата мира-2018: четыре игры группового этапа, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.
«Стадион готов процентов на 65. Все бетонные работы выполнены, закончен монтаж металлических конструкций кровли», — сказал Шанцев.
Кроме Нижнего Новгорода матчи чемпионата мира, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года, пройдут в Москве,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter