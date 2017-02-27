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27 февраля 2017, 18:23 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

Стадион в Нижнем Новгороде к чемпионату миру по футболу готов на 65%

СОЧИ, 27 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Стадион в Нижнем Новгороде, строящийся к чемпионату мира по футболу 2018 года, готов на 65%, заявил агентству «Р-Спорт» губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

СОЧИ 27 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Артем Калинин. Стадион в Нижнем Новгороде строящийся к чемпионату мира по футболу 2018 года готов на 65 заявил агентству Р-Спорт губернатор Нижегородской области Валерий <span class=error>Шанцев</span>. Увеличить
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Арена в Нижнем Новгороде примет шесть матчей чемпионата мира-2018: четыре игры группового этапа, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

«Стадион готов процентов на 65. Все бетонные работы выполнены, закончен монтаж металлических конструкций кровли», — сказал Шанцев.

Кроме Нижнего Новгорода матчи чемпионата мира, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года, пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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Новости Чемпионата мира

Правительство области и строители сыграют на открытии арены в Нижнем Новгороде

СОЧИ, 27 фев — Р-Спорт, Артем Калинин. Команда правительства Нижегородской области сыграет со строителями в матче открытия стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года в Нижнем Новгороде, заявил агентству «Р-Спорт» губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
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