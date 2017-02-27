Стадион в Нижнем Новгороде к чемпионату миру по футболу готов на 65%

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Арена в Нижнем Новгороде примет шесть матчей чемпионата мира-2018: четыре игры группового этапа, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

«Стадион готов процентов на 65. Все бетонные работы выполнены, закончен монтаж металлических конструкций кровли», — сказал Шанцев.