Последняя проверка. ФИФА готова говорить о футболе, а не о стройке
Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» начала пятую и заключительную инспекционную поездку перед Кубком конфедераций. Первыми проверили
Санкт-Петербург и одноименную арену на Крестовском острове.
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ПУЙОЛЮ ЗАХОТЕЛОСЬ ВЕРНУТЬСЯ НА ПОЛЕ
На стадионе «Санкт-Петербург» продолжаются работы. Стучали молотки, сновали рабочие, протирались кресла для зрителей. Бросилось в глаза поле, которое уже закатили внутрь чаши.
— Знаете, я спускался к нему, постоял. И могу сказать, что оно замечательное, — взял слово бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль, который в качестве приглашенного гостя вошел в состав делегации. — Сразу представил себе тот момент, когда стадион будет полон. И даже появилось желание взять мяч и попробовать поиграть прямо сейчас. Хочу отметить отличную работу строителей — прекрасный стадион получился. Впечатления от него самые положительнее. Особенно понравилось, что практически с любого кресла — отличный обзор. Я не первый раз в Петербурге. Был здесь полгода назад, но времени оказалось не очень много. Сейчас вот тоже программа весьма насыщенная. Поэтому хочу вернуться сюда с семьей, посмотреть город, спокойно насладиться им.
В ПЕТЕРБУРГЕ И СОЧИ ПРОЙДУТ ПО ТРИ ТЕСТОВЫХ МАТЧА
— В основном инспекция касается городов, которые примут Кубок конфедераций. Сегодня —
— Будут ли проводиться тестовые матчи?
— Они пройдут на каждом из стадионов, которые примут Кубок конфедераций. На арене «Санкт-Петербург» «Зенит» в рамках чемпионата России сыграет три встречи. На других новых аренах также пройдут по три тестовые игры. На уже действующих в Казани и на стадионе «Спартака» — по две.
— Оцените готовность всех стадионов.
— Она разная.
— Много шероховатостей?
— Они есть всегда. Я вот в квартиру въехал 3 года назад, а шероховатости все равно до сих пор есть. Нам очень важно было перейти от этапа строительной готовности к готовности организационной. Сейчас мы на завершающей стадии.
УЖЕ МОЖНО ХОДИТЬ БЕЗ КАСКИ
— Для меня большое удовольствие ходить по этой арене без строительной каски. Мы можем уже разговаривать не о стройке, а о футболе, игроках, поле, инфраструктуре, о предстоящем зрелище, — заявил глава департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит. — Понятно, что до июня еще предстоит хорошо поработать. Пока все идет по графику. Считаю, к началу Кубка конфедераций все будет готово. Если
— Поле пока выглядит не очень презентабельно. Вас это не беспокоит?
— Если бы вы полгода пролежали на снегу за пределами чаши, то тоже, наверное, выглядели бы не очень. Сейчас поле еще в зимнем состоянии, но оно просыпается. Петербургские специалисты обладают прекрасным опытом подготовки газонов именно в северных условиях. Они над газоном сейчас и работают.
С ВИБРАЦИЕЙ РАЗБЕРУТСЯ К НАЧАЛУ МАРТА
— 11 и 22 февраля провели тестовые мероприятия — мотошоу и музыкальный фестиваль, — рассказал
— Какие недостатки выявили мотошоу и концерт?
— Обнаружены две протечки, разбито одно стекло. Некоторые агрессивные зрители не способствовали сохранению этой материальной ценности. Еще одна проблема — в 2−3 местах повредился гипсокартон. Все исправили в течение 20 минут. В общем, больших проблем нет, а мелкие есть всегда. Знаете, еще полгода назад сдача объекта находилась на грани срыва. А сейчас уже идет адаптация арены к спортивным мероприятиям. Хочу сказать, что и доверия со стороны ФИФА стало гораздо больше — к Петербургу, и к команде, которая готовит проведение ЧМ-2018.
— Как вы боретесь с вибрацией поля?
— Основные мероприятия уже выполнены. Они коснулись создания дополнительной прочности. Масса выкатного поля увеличилась за счет второстепенных балок массой до 200 тонн. Под всей площадью поля есть 9-миллиметровая металлическая плита. Она давала волновую вибрацию. Мы эту плиту закрепили. Осталось сделать немного — установить в стационарном положении внутри чаши 720 домкратов. Мы это делаем со скоростью 120 штук в сутки. Так что к
— С крышей тоже нет проблем?
— Зимой она в закрытом положении. Когда температура на улице будет постоянно «+5», крышу откроем, и все работы доведем до конца.
— Между выкатным полем и трибуной есть пространство. Футболисты туда не будут падать?
— В этом месте будут специальные ограждение и сетка. Все это появится в ближайшие 2−3 недели.
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