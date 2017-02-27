Последняя проверка. ФИФА готова говорить о футболе, а не о стройке

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ПУЙОЛЮ ЗАХОТЕЛОСЬ ВЕРНУТЬСЯ НА ПОЛЕ

На стадионе «Санкт-Петербург» продолжаются работы. Стучали молотки, сновали рабочие, протирались кресла для зрителей. Бросилось в глаза поле, которое уже закатили внутрь чаши.

— Знаете, я спускался к нему, постоял. И могу сказать, что оно замечательное, — взял слово бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль, который в качестве приглашенного гостя вошел в состав делегации. — Сразу представил себе тот момент, когда стадион будет полон. И даже появилось желание взять мяч и попробовать поиграть прямо сейчас. Хочу отметить отличную работу строителей — прекрасный стадион получился. Впечатления от него самые положительнее. Особенно понравилось, что практически с любого кресла — отличный обзор. Я не первый раз в Петербурге. Был здесь полгода назад, но времени оказалось не очень много. Сейчас вот тоже программа весьма насыщенная. Поэтому хочу вернуться сюда с семьей, посмотреть город, спокойно насладиться им.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="ru" dir="ltr">На стадионе в Петербурге комиссия ФИФА инспектирует поле <a href="https://t.co/ADijqxLzaQ">pic.twitter.com/ADijqxLzaQ</a></p>— Сергей Циммерман (@s_tsimmerman) <a href="https://twitter.com/s_tsimmerman/status/836140202859061249">February 27, 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В ПЕТЕРБУРГЕ И СОЧИ ПРОЙДУТ ПО ТРИ ТЕСТОВЫХ МАТЧА

— В основном инспекция касается городов, которые примут Кубок конфедераций. Сегодня — Санкт-Петербург, завтра — Казань, затем — Сочи, в четверг посетим стадион «Спартака». В оставшееся время обсудим стадионы чемпионата мира, но на рабочих совещаниях, без их посещения, — сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

— Будут ли проводиться тестовые матчи?

— Они пройдут на каждом из стадионов, которые примут Кубок конфедераций. На арене «Санкт-Петербург» «Зенит» в рамках чемпионата России сыграет три встречи. На других новых аренах также пройдут по три тестовые игры. На уже действующих в Казани и на стадионе «Спартака» — по две.

— Оцените готовность всех стадионов.

— Она разная. Санкт-Петербург обогнал Сочи, но думаю, что и там стадион вскоре получит все заключения о соответствии. Не сомневаемся, что все арены окажутся пригодны к Кубку конфедераций. Крупномасштабных претензий к ним нет. Что касается городов в целом, то их готовность очень высокая.

— Много шероховатостей?

— Они есть всегда. Я вот в квартиру въехал 3 года назад, а шероховатости все равно до сих пор есть. Нам очень важно было перейти от этапа строительной готовности к готовности организационной. Сейчас мы на завершающей стадии.

УЖЕ МОЖНО ХОДИТЬ БЕЗ КАСКИ

— Для меня большое удовольствие ходить по этой арене без строительной каски. Мы можем уже разговаривать не о стройке, а о футболе, игроках, поле, инфраструктуре, о предстоящем зрелище, — заявил глава департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит. — Понятно, что до июня еще предстоит хорошо поработать. Пока все идет по графику. Считаю, к началу Кубка конфедераций все будет готово. Если кто-то еще не приобрел билеты на турнир — хочу посоветовать сделать это. Вторая волна продаж начнется 1 марта. Поторопитесь.

— Поле пока выглядит не очень презентабельно. Вас это не беспокоит?

— Если бы вы полгода пролежали на снегу за пределами чаши, то тоже, наверное, выглядели бы не очень. Сейчас поле еще в зимнем состоянии, но оно просыпается. Петербургские специалисты обладают прекрасным опытом подготовки газонов именно в северных условиях. Они над газоном сейчас и работают.

С ВИБРАЦИЕЙ РАЗБЕРУТСЯ К НАЧАЛУ МАРТА

— 11 и 22 февраля провели тестовые мероприятия — мотошоу и музыкальный фестиваль, — рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, по-прежнему ежедневно работающий на новой арене. — Стадион принял сначала 10 тысяч, а потом 40 700 зрителей. Проверили все системы. Стадион показал себя функциональным, комфортным и безопасным. 24 февраля закатили поле внутрь чаши. Оно пробуждается. И совсем скоро, к 23 апреля, когда «Зениту» предстоит здесь сыграть (в рамках чемпионата России с «Уралом». — Прим."СЭ), газон будет в идеальном состоянии.

— Какие недостатки выявили мотошоу и концерт?

— Обнаружены две протечки, разбито одно стекло. Некоторые агрессивные зрители не способствовали сохранению этой материальной ценности. Еще одна проблема — в 2−3 местах повредился гипсокартон. Все исправили в течение 20 минут. В общем, больших проблем нет, а мелкие есть всегда. Знаете, еще полгода назад сдача объекта находилась на грани срыва. А сейчас уже идет адаптация арены к спортивным мероприятиям. Хочу сказать, что и доверия со стороны ФИФА стало гораздо больше — к Петербургу, и к команде, которая готовит проведение ЧМ-2018.

— Как вы боретесь с вибрацией поля?

— Основные мероприятия уже выполнены. Они коснулись создания дополнительной прочности. Масса выкатного поля увеличилась за счет второстепенных балок массой до 200 тонн. Под всей площадью поля есть 9-миллиметровая металлическая плита. Она давала волновую вибрацию. Мы эту плиту закрепили. Осталось сделать немного — установить в стационарном положении внутри чаши 720 домкратов. Мы это делаем со скоростью 120 штук в сутки. Так что к 3—4 марта все будет выполнено. Хотя вибрации по сути уже нет.

— С крышей тоже нет проблем?

— Зимой она в закрытом положении. Когда температура на улице будет постоянно «+5», крышу откроем, и все работы доведем до конца.

— Между выкатным полем и трибуной есть пространство. Футболисты туда не будут падать?

— В этом месте будут специальные ограждение и сетка. Все это появится в ближайшие 2−3 недели.