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27 февраля 2017, 16:48 | Футбол: Чемпионат мира | Р-Спорт

ФИФА получила гарантии, что стадион ЧМ-2018 в Сочи будет готов в срок

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит заявил агентству «Р-Спорт», что ФИФА получила все гарантии того, что стадион чемпионата мира по футболу 2018 года в Сочи будет готов в срок.

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий <span class=error>Колин</span> <span class=error>Смит</span> заявил агентству Р-Спорт что ФИФА получила все гарантии того что стадион чемпионата мира по футболу 2018 года в Сочи будет готов в срок. Увеличить
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Пятый операционный визит ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» на стадионы Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 проходит с 27 февраля по 3 марта. Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что Санкт-Петербург обогнал Сочи по строительной готовности стадиона к Кубку конфедераций.

«Для каждого стадиона есть ясный план того, что должно быть завершено, и расписание. Мы получили все гарантии, что (в Сочи) все будет сделано в срок. Послезавтра мы будем в Сочи, все увидим сами. Но все гарантии есть», — сказал Смит «Р-Спорт».
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