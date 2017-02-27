ФИФА получила гарантии, что стадион ЧМ-2018 в Сочи будет готов в срок

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Пятый операционный визит ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» на стадионы Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 проходит с 27 февраля по 3 марта. Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что Санкт-Петербург обогнал Сочи по строительной готовности стадиона к Кубку конфедераций.

«Для каждого стадиона есть ясный план того, что должно быть завершено, и расписание. Мы получили все гарантии, что (в Сочи) все будет сделано в срок. Послезавтра мы будем в Сочи, все увидим сами. Но все гарантии есть», — сказал Смит «Р-Спорт».