Глава УЕФА о надеждах США на проведение ЧМ-2026: Могут быть расстроены

«Надежды США на проведение ЧМ по футболу в 2026 году могут быть расстроены, даже полностью сведены на нет, если ограничения на въезд, введенные президентом Трампом вступят в силу», — говорит он.

По его словам, если спортсмены, журналисты и футбольные фанаты не могут посетить ЧМ из-за политических решений, то в «этой стране не должны проходить подобные соревнования».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по указу главы Белого дома Дональда Трампа, подписанному 27 января, въезд в США на 90 дней запрещен для граждан Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Судана, Ливии и Сомали, а прием беженцев приостановлен на 120 дней.