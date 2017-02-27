Глава УЕФА о надеждах США на проведение ЧМ-2026: Могут быть расстроены
Президент США Дональд Трамп, подписавший недавно новые миграционные указы, может помешать стране завоевать право на проведение чемпионата мира (ЧМ) в 2026 г. Об этом, как передает The New York Times, сообщил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.
«Надежды США на проведение ЧМ по футболу в 2026 году могут быть расстроены, даже полностью сведены на нет, если ограничения на въезд, введенные президентом Трампом вступят в силу», — говорит он.
По его словам, если спортсмены, журналисты и футбольные фанаты не могут посетить ЧМ
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по указу главы Белого дома Дональда Трампа, подписанному 27 января, въезд в США на 90 дней запрещен для граждан Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Судана, Ливии и Сомали, а прием беженцев приостановлен на 120 дней.
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