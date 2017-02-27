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https://sport.mail.ru/news/football-worldcup/28905505/
27 февраля 2017, 14:30 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Албин: Доверия к Санкт-Петербургу со стороны ФИФА стало больше

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Совместное решение проблем, которые возникли при возведении стадиона к чемпионату мира в Санкт-Петербурге, поспособствовало тому, что доверия к городу со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) стало больше. Об этом журналистам заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Строительство стадиона в Санкт-Петербурге началось в 2007 году. На объекте дважды менялся генподрядчик, а сроки сдачи переносились несколько раз. Разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию было подписано 29 декабря 2016 года, стоимость строительства арены составляет около 43 млрд рублей.

«Мы столкнулись с долгостроем, в определенный момент отставание от других стадионов составляло один год. У Петербурга был шанс потерять право на проведение Кубка конфедераций. Конечно, в жестком взаимодействии всех органов власти — Минспорта, правительства, ФИФА и оргкомитета — мы максимально учитывали все замечания», — отметил Албин.

«Теперь строительство завершено, и это добавило положительных ноток в наши отношения, — продолжил Албин. — Отношения с ФИФА всегда были добрыми, даже когда речь шла о сложных вопросах. А вот доверия стало больше — и к Петербургу, и к команде, которая готовит Кубок конфедераций и чемпионат мира».

В Санкт-Петербурге пройдет матч открытия и финал Кубка конфедераций.
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