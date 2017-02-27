Албин: Доверия к Санкт-Петербургу со стороны ФИФА стало больше

Строительство стадиона в Санкт-Петербурге началось в 2007 году. На объекте дважды менялся генподрядчик, а сроки сдачи переносились несколько раз. Разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию было подписано 29 декабря 2016 года, стоимость строительства арены составляет около 43 млрд рублей.

«Мы столкнулись с долгостроем, в определенный момент отставание от других стадионов составляло один год. У Петербурга был шанс потерять право на проведение Кубка конфедераций. Конечно, в жестком взаимодействии всех органов власти — Минспорта, правительства, ФИФА и оргкомитета — мы максимально учитывали все замечания», — отметил Албин.

«Теперь строительство завершено, и это добавило положительных ноток в наши отношения, — продолжил Албин. — Отношения с ФИФА всегда были добрыми, даже когда речь шла о сложных вопросах. А вот доверия стало больше — и к Петербургу, и к команде, которая готовит Кубок конфедераций и чемпионат мира».