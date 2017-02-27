Алиханов: Стадион ЧМ-2018 в Калининграде может быть открыт концертом
СОЧИ, 27 фев —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Стадион, строящийся в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года, может быть открыт крупным концертом, а не футбольным матчем местной «Балтики», заявил агентству «Р-Спорт» временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. На стадионе в Калининграде, строительство которого планируется закончить в декабре, пройдут четыре матча группового этапа турнира: 16, 22, 25 и 28 июня.
«Мы думаем на тему церемонии открытия (стадиона), — сказал Алиханов. — Думаю, что лучше сделать
Калининградская «Балтика» выступает в Футбольной национальной лиге, в которой с 17 очками после 24 туров занимает предпоследнее 19-е место.
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