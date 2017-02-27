Алиханов: Стадион ЧМ-2018 в Калининграде может быть открыт концертом

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. На стадионе в Калининграде, строительство которого планируется закончить в декабре, пройдут четыре матча группового этапа турнира: 16, 22, 25 и 28 июня.

«Мы думаем на тему церемонии открытия (стадиона), — сказал Алиханов. — Думаю, что лучше сделать какой-то большой концерт, потому что нет уверенности в том, что футбольный матч “Балтики” соберет полную 35-тысячную арену. Стоит начать с других мероприятий».

Калининградская «Балтика» выступает в Футбольной национальной лиге, в которой с 17 очками после 24 туров занимает предпоследнее 19-е место.