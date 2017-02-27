Инспекция ФИФА осталась довольна готовностью «Зенит-Арены»

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В понедельник в Санкт-Петербурге начался пятый операционный визит делегации ФИФА на российские стадионы, которые примут матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира. Помимо Санкт-Петербурга, комиссия посетит стадионы в Сочи, Москве и Казани. Визит завершится 3 марта.

«Рад снова быть в Петербурге, это наш последний визит перед Кубком конфедераций. Мы переходим на операционный этап, когда все конструктивные элементы завершены. Для меня удовольствие стоять здесь без строительной каски, теперь мы можем говорить о футболе, о поле, а не о процессе строительства. Между сегодняшним днем и предстоящим турниром есть время, впереди последние подготовительные работы», — сказал Смит.

«В целом мы удовлетворены проделанной работой, хотя есть еще моменты, которые следует доделать. Город нас заверил, что все будет готово к июню», — добавил он.

«Для нас важен этот визит, — рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. — Мы провели технические тестовые мероприятия — мотошоу и концерт. Мы тестировали логистику и безопасность, стадион показал хорошие результаты».

Колин Смит уверен, что проблема с вибрацией поля на стадионе решится за 2 недели.

В октябре прошлого года по итогам инспекционного визита комиссия ФИФА осталась недовольна выкатным полем на стадионе из-за высокого уровня вибрации, который не соответствует нормам ФИФА. После этого представитель генподрядчика строительства сообщил, что технические решения для устранения проблемы выработаны, они будут реализованы в рамках действующего госконтракта.

«Была проведена большая работа, найдено технологическое решение. Имеется план работ на две недели, за этот срок все должно быть решено. Мы уверены, что проблема с вибрацией поля будет решена», — сказал Смит.

Также директор департамента ФИФА рассказал про состояния поля на стадионе. «Поле “просыпается” после зимнего режима, работники “Зенита” им занимаются. Существует план подготовки поля — будет подогрев и другие системы, чтобы оно было готово к июню», — отметил директор департамента ФИФА.

«Газон “спал”, его качество можно будет оценить к 23 апреля. Оно будет в идеальном состоянии», — добавил Игорь Албин.

Первое тестовое мероприятие на стадионе состоялось 11 февраля. В рамках программы «Первый посетитель» прошло мотошоу, выступили роллеры, райдеры, танцоры, музыканты, чирлидеры. Специальным гостем стал экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев. Мероприятие посетило порядка 10 тысяч зрителей.