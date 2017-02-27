Инспекция ФИФА осталась довольна готовностью «Зенит-Арены»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Инспекционная комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) удовлетворена проделанной работой по подготовке стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
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«Рад снова быть в Петербурге, это наш последний визит перед Кубком конфедераций. Мы переходим на операционный этап, когда все конструктивные элементы завершены. Для меня удовольствие стоять здесь без строительной каски, теперь мы можем говорить о футболе, о поле, а не о процессе строительства. Между сегодняшним днем и предстоящим турниром есть время, впереди последние подготовительные работы», — сказал Смит.
«В целом мы удовлетворены проделанной работой, хотя есть еще моменты, которые следует доделать. Город нас заверил, что все будет готово к июню», — добавил он.
«Для нас важен этот визит, — рассказал
Колин Смит уверен, что проблема с вибрацией поля на стадионе решится за 2 недели.
В октябре прошлого года по итогам инспекционного визита комиссия ФИФА осталась недовольна выкатным полем на стадионе
«Была проведена большая работа, найдено технологическое решение. Имеется план работ на две недели, за этот срок все должно быть решено. Мы уверены, что проблема с вибрацией поля будет решена», — сказал Смит.
Также директор департамента ФИФА рассказал про состояния поля на стадионе. «Поле “просыпается” после зимнего режима, работники “Зенита” им занимаются. Существует план подготовки поля — будет подогрев и другие системы, чтобы оно было готово к июню», — отметил директор департамента ФИФА.
«Газон “спал”, его качество можно будет оценить к 23 апреля. Оно будет в идеальном состоянии», — добавил Игорь Албин.
Первое тестовое мероприятие на стадионе состоялось 11 февраля. В рамках программы «Первый посетитель» прошло мотошоу, выступили роллеры, райдеры, танцоры, музыканты, чирлидеры. Специальным гостем стал
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
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