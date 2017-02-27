Алиханов: Еще будут «баталии» с Минспортом по эксплуатации арены ЧМ в Калининграде
СОЧИ, 27 фев —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Руководство Калининградской области еще «будет в баталиях» с министерством спорта РФ относительно расходов на эксплуатацию стадиона, который строится к чемпионату мира по футболу, заявил агентству «Р-Спорт» временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,
«Мы еще будем находиться в баталиях с Минспортом относительно того, кто будет оплачивать эксплуатацию арены. Разумеется, у центра есть желание положить это бремя на регионы, (Виталий) Мутко занимает такую позицию. Порядка 200 миллионов рублей расходов стадион будет ежегодно генерировать. Отбить его “в ноль” будет крайне сложно, хотя мы уже работаем над программой наследия. Чтобы стадион окупался, надо сильно постараться», — сказал Алиханов.
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