Алиханов: Еще будут «баталии» с Минспортом по эксплуатации арены ЧМ в Калининграде

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

«Мы еще будем находиться в баталиях с Минспортом относительно того, кто будет оплачивать эксплуатацию арены. Разумеется, у центра есть желание положить это бремя на регионы, (Виталий) Мутко занимает такую позицию. Порядка 200 миллионов рублей расходов стадион будет ежегодно генерировать. Отбить его “в ноль” будет крайне сложно, хотя мы уже работаем над программой наследия. Чтобы стадион окупался, надо сильно постараться», — сказал Алиханов.