Около 3 тыс. сотрудников МЧС обеспечат безопасность Кубка конфедераций и ЧМ-2018
СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Около трех тысяч пожарных и спасателей обеспечат безопасность мероприятий Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на юге России. Об этом сообщил начальник Южного регионального центра МЧС РФ Игорь Одер.
«Для обеспечения безопасности спланирована группа в составе более 2,8 тысячи человек и более 500 единиц техники», — сказал он на заседании правительственной комиссии.
Одер добавил, что в Сочи прикрывать объекты проведения спортивных мероприятий будут более 900 человек и 137 единиц техники, в Волгограде — более 1,2 тысячи человек и 205 единиц техники, в
Мероприятия на юге России будут проходить на 26 спортивных объектах, в том числе на трех стадионах, на которых пройдут матчи чемпионата мира.
«Сочинский
Также он отметил, что подразделения МЧС дополнительно получили современную технику, парк обновлен на 100%. Кроме того, в распоряжении подразделений 126 единиц техники различной функциональности, в том числе 50 единиц
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