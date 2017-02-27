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27 февраля 2017, 12:37 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Около 3 тыс. сотрудников МЧС обеспечат безопасность Кубка конфедераций и ЧМ-2018

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Около трех тысяч пожарных и спасателей обеспечат безопасность мероприятий Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на юге России. Об этом сообщил начальник Южного регионального центра МЧС РФ Игорь Одер.

«Для обеспечения безопасности спланирована группа в составе более 2,8 тысячи человек и более 500 единиц техники», — сказал он на заседании правительственной комиссии.

Одер добавил, что в Сочи прикрывать объекты проведения спортивных мероприятий будут более 900 человек и 137 единиц техники, в Волгограде — более 1,2 тысячи человек и 205 единиц техники, в Ростове-на-Дону — более 650 человек и 201 единиц техники.

Мероприятия на юге России будут проходить на 26 спортивных объектах, в том числе на трех стадионах, на которых пройдут матчи чемпионата мира.

«Сочинский пожарно-спасательный гарнизон — самый мощный на юге России. Он готов обеспечивать безопасность и прикрывать территории в сложных условиях — в горах и на пересеченной местности, на воде, при затруднении движения на дорогах, а также эвакуации поврежденной техники из тоннелей», — сказал Одер.

Также он отметил, что подразделения МЧС дополнительно получили современную технику, парк обновлен на 100%. Кроме того, в распоряжении подразделений 126 единиц техники различной функциональности, в том числе 50 единиц пожарно-спасательной техники и 26 снегоболотоходов. «В декабре 2016 года авиапарк пополнился двумя новыми вертолетами Ми-8 и самолетом-амфибией Бе-200ЧС», — сообщил Одер, отметив, что Сочи представляет собой территорию, защищенную от характерных рисков и прикрытую многопрофильной группировкой пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований.
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