Около 3 тыс. сотрудников МЧС обеспечат безопасность Кубка конфедераций и ЧМ-2018

«Для обеспечения безопасности спланирована группа в составе более 2,8 тысячи человек и более 500 единиц техники», — сказал он на заседании правительственной комиссии.

Одер добавил, что в Сочи прикрывать объекты проведения спортивных мероприятий будут более 900 человек и 137 единиц техники, в Волгограде — более 1,2 тысячи человек и 205 единиц техники, в Ростове-на-Дону — более 650 человек и 201 единиц техники.

Мероприятия на юге России будут проходить на 26 спортивных объектах, в том числе на трех стадионах, на которых пройдут матчи чемпионата мира.

«Сочинский пожарно-спасательный гарнизон — самый мощный на юге России. Он готов обеспечивать безопасность и прикрывать территории в сложных условиях — в горах и на пересеченной местности, на воде, при затруднении движения на дорогах, а также эвакуации поврежденной техники из тоннелей», — сказал Одер.