Расходы на эксплуатацию стадионов к ЧМ-2018 превысят 2 млрд рублей

«Безусловно, появятся дополнительные расходы — более 2 млрд рублей на эксплуатацию и содержание вновь построенных стадионов (к турниру — прим. ТАСС). В любом случае эти деньги пойдут из расходов спортивной отрасли, независимо от источника — федеральный, региональный или привлеченный бюджет», — отметил Колобков, добавив, что министерство видит проблему недостаточного финансирования отрасли «по всей вертикали бюджетирования».

По его словам, выходом из этой ситуации может стать применение механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).

«В реализации механизма ГЧП с региона снимается необходимость в значительных капитальных затратах на строительство и расходы на содержание объектов. Государство приобретает налоговые поступления в виде федеральных налогов, налога на прибыль, НДФЛ и также местных налогов. При этом выполняется социальный заказ, адресованный властям, на занятия спортом», — сказал министр.

Российский инвестиционный форум сконцентрирован на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни».

Минспорт выделит регионам 850 млн рублей

Колобков также заявил, что Министерство спорта до 2020 года выделит регионам 850 млн рублей в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

«В рамках государственно частного партнерства мы выделим регионам порядка 850 млн рублей с 2017 по 2020 год. Потребность у регионов такая есть, — сказал Колобков. — Акцент будет смещаться от государственного к частному финансированию».

«Вообще, спортивные объекты надо передавать частным инвесторам. Они, как показывает практика, работают эффективнее», — добавил Колобков.