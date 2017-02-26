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26 февраля 2017, 15:35 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Власти Кубани к середине марта будут готовы заявить о полной готовности стадиона «Фишт»

СОЧИ, 26 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Власти Краснодарского края к середине марта будут готовы заявить о полной готовности стадиона «Фишт» к первому тестовому матчу и Кубку конфедераций 2017 года по футболу. Об этом сообщил журналистам вице-губернатор Краснодарского края Юрий Гриценко.

Ранее ТАСС сообщал что подготовка стадиона Фишт к предстоящим матчам не вызывает опасений. Увеличить
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«Осталось доналадить некоторые системы. Я думаю, что с этой задачей мы справимся в ближайшие две недели, чтобы уже заявить о полной готовности стадиона», — сказал Гриценко.

Ранее ТАСС сообщал, что подготовка стадиона «Фишт» к предстоящим матчам не вызывает опасений. По словам вице- премьера РФ, председателя оргкомитета «Россия-2018» Виталия Мутко, работы по реконструкции стадиона к чемпионату мира 2018 года идут по плану, никаких проблем с открытием арены не будет. 28 марта на «Фиште» состоится тестовый матч между сборными России и Бельгии, игра будет товарищеской.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года. В Сочи состоятся три матча группового этапа: Австралия — Германия 19 июня, Мексика — Новая Зеландия 21 июня и Германия — Камерун 25 июня, а также полуфинал 29 июня. Сборная России может сыграть в этом матче, если займет второе место в группе А.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.
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