Инфантино: Расширение ЧМ направлено на развитие футбола, а не на увеличение прибыли
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Увеличение числа участников чемпионата мира нацелено на развитие футбола в мире, а не на увеличение доходов Международной федерации футбола (ФИФА). Об это в своем открытом письме сообщил глава организации Джанни Инфантино, текст письма опубликован на официальном сайте ФИФА.
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Совет ФИФА в январе утвердил увеличение числа команд, участвующих в финальной стадии чемпионата мира, с 32 до 48 начиная с 2026 года. В финальной стадии турниров будет 16 групп по три команды, две лучшие из каждой группы выйдут в
«Некоторые говорят, что расширение чемпионата мира принесет больше прибыли ФИФА, и обвиняют нас в этом, — говорится в письме Инфантино. — Но это решение было принято для эволюции игры, чтобы футбол развивался. Есть большое число стран, у которых растут талантливые футболисты, и в этом свете увеличение числа участников ЧМ выглядит справедливым».
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