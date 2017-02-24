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24 февраля 2017, 14:13 | Футбол: Чемпионат мира | ТАСС

Инфантино: Расширение ЧМ направлено на развитие футбола, а не на увеличение прибыли

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Увеличение числа участников чемпионата мира нацелено на развитие футбола в мире, а не на увеличение доходов Международной федерации футбола (ФИФА). Об это в своем открытом письме сообщил глава организации Джанни Инфантино, текст письма опубликован на официальном сайте ФИФА.

Совет ФИФА в январе утвердил увеличение числа команд участвующих в финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 начиная с 2026 года. Увеличить
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Совет ФИФА в январе утвердил увеличение числа команд, участвующих в финальной стадии чемпионата мира, с 32 до 48 начиная с 2026 года. В финальной стадии турниров будет 16 групп по три команды, две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф, однако количество матчей в турнире для одной отдельной сборной останется прежним.

«Некоторые говорят, что расширение чемпионата мира принесет больше прибыли ФИФА, и обвиняют нас в этом, — говорится в письме Инфантино. — Но это решение было принято для эволюции игры, чтобы футбол развивался. Есть большое число стран, у которых растут талантливые футболисты, и в этом свете увеличение числа участников ЧМ выглядит справедливым».
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