Реконструкция стадиона «Лужники» завершена на 95%
Готовность большой спортивной арены «Лужники» можно оценить на 95%. Об этом сообщил начальник отдела строительного контроля КП «БСА Лужники» Мурат Ахмадиев.
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«Строительные работы на стадионе полностью завершены. Ведётся установка кресел, монтаж энергосистем и отделка внутренних помещений. Также смонтировано 59,8 тыс. кресел на трибунах для болельщиков. Скоро приступим к установке кресел в
Фактически сегодня на этом поле уже можно играть в футбол, трава проросла на глубину 15−17 сантиметров», — цитирует Ахмадиева портал стройкомплекса Москвы.
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