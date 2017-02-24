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24 февраля 2017, 11:42 | Футбол: Чемпионат мира | Чемпионат.com

Реконструкция стадиона «Лужники» завершена на 95%

Готовность большой спортивной арены «Лужники» можно оценить на 95%. Об этом сообщил начальник отдела строительного контроля КП «БСА Лужники» Мурат Ахмадиев.

Готовность большой спортивной арены <span class=error>Лужники</span> можно оценить на 95. Увеличить
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«Строительные работы на стадионе полностью завершены. Ведётся установка кресел, монтаж энергосистем и отделка внутренних помещений. Также смонтировано 59,8 тыс. кресел на трибунах для болельщиков. Скоро приступим к установке кресел в VIP-зонах и пресс-ложах. Полностью кресла будут готовы к концу марта.

Фактически сегодня на этом поле уже можно играть в футбол, трава проросла на глубину 15−17 сантиметров», — цитирует Ахмадиева портал стройкомплекса Москвы.
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